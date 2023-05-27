رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد أعمال تصحيح الشهادة الإبتدائية

تفقد الدكتور أحمد حمادي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم السبت انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية الأزهرية بمجمع الإمام على بن أبى طالب النموذجى الابتدائي.

وتابع " حمادى" مع رؤساء المواد انتظام أعمال التصحيح والمخطط الزمنى لإنهاء الأعمال، مشددًا على ضرورة تحري الدقة واعطاء كل ذي حق حقه والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد في هذا الشأن، ووعد بالعمل علي تذليل أية عقبات وأنه علي تواصل دائم لتلبية احتياجات مركز التصحيح كما حث علي ضرورة تكاتف الجميع والتعاون من أجل العمل علي مصلحة أبنائنا الطلاب.

و رافق حمادى خلال جولته دكتور على قدرى مدير إدارة الامتحانات وشئون الطلاب ، دكتور موهوب عيسى مدير إدارة التدريب ، الأستاذ محمد عبد الغفار رئيس مركز التصحيح ، الأستاذ عادل عبد الرحيم مدير إدارة الأمن ، الأستاذ عمر التلمساني العلاقات العامة والإعلام