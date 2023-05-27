هالاند يكتب تاريخ جديد في الدوري الإنجليزي بالأرقام المميزة

حطم النيرويجي آرلينج براوت هالاند مهاجم مانشستر سيتي رقمًا مميزًا عقب تتويج الفريق السماوي بطولة الدوري الإنجليزي في منافسة شرسة مع أرسنال.

وذكرت شبكة بي ان سبورت القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر " قائلة :" هالاند بات أول لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز يجمع جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في موسم واحد.



ويتبقي جولة أخيرة لفريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ، لقاء برينتفورد المرتقبة مساء غد الأحد في الجولة الأخيرة الـ38 في الدوري الإنجليزي ، ومن المقرر ان يحصد النيروجي هالاند بجائزة هداف الدوري الإنجليزي حيث الفارق مع هاري كين لاعب توتنهام بفارق 8 أهداف .



أعلنت رابطة الدورى الإنجليزي اليوم السبت، عن حصول اللاعب إيرلينج هالاند على جائزة أفضل لاعب في موسم 2022-2023 من بطولة الدورى الإنجليزي.

ويعتبر إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي هو الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يسجل هاتريك في 3 مباريات متتلية على أرضه، وكذلك أول هاتريك في تاريخ ديربي مانشستر منذ 1970.

أصبح إيرلينج هالاند ثالث لاعب في مانشستر سيتي على التوالي والرابع بشكل عام الذي يحصل على الجائزة، بعد دي بروين في 2020 وروبن دياز في 221، وقبل ذلك فنسنت كومباني كان الأول عام 2012.

وفاز إيرلينج هالاند بالجائزة، بعد أن تم الجمع بين تصويت الجمهور، مع قادة الأندية الـ20 في الدوري الإنجليزي، ولجنة من خبراء كرة القدم.

وتفوق اللاعب على سبعة مرشحين آخرين، وهم كيفين دي بروين زميله في الفريق، ومواطنه مارتن أوديجارد وكذلك ساكا من آرسنال، وكيران تريبييه لاعب نيوكاسل، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وأخيرًا هاري كين هداف توتنهام.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

من المقرر ان تنطلق مانشستر سيتي أمام برينتفورد مساء غد الأحد الموافق 6.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و أيضًا 6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 7.30 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام برينتفورد

تذاع المباراة على قنوات بي ان سبورت 1 بتعليق عامر الخوذيري معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة .