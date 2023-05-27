هالاند أفضل لاعب في الموسم بالدورى الإنجليزي

حصد اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، جائزة أضل لاعب في الموسم الحالي 2022-2023من بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز .

أعلنت رابطة الدورى الإنجليزي اليوم السبت، عن حصول اللاعب إيرلينج هالاند على جائزة أفضل لاعب في موسم 2022-2023 من بطولة الدورى الإنجليزي.

ويعتبر إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي هو الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يسجل هاتريك في 3 مباريات متتلية على أرضه، وكذلك أول هاتريك في تاريخ ديربي مانشستر منذ 1970.



أصبح إيرلينج هالاند ثالث لاعب في مانشستر سيتي على التوالي والرابع بشكل عام الذي يحصل على الجائزة، بعد دي بروين في 2020 وروبن دياز في 221، وقبل ذلك فنسنت كومباني كان الأول عام 2012.

وفاز إيرلينج هالاند بالجائزة، بعد أن تم الجمع بين تصويت الجمهور، مع قادة الأندية الـ20 في الدوري الإنجليزي، ولجنة من خبراء كرة القدم.



وتفوق اللاعب على سبعة مرشحين آخرين، وهم كيفين دي بروين زميله في الفريق، ومواطنه مارتن أوديجارد وكذلك ساكا من آرسنال، وكيران تريبييه لاعب نيوكاسل، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وأخيرًا هاري كين هداف توتنهام.

حقق نادي مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني الإنجاز الاستثنائي بعد توج بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه.

وجاء تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تعثر أرسنال أمام نوتينجهام فورست حيث تلقى الجانرز هزيمة مفاجئة بهدف دون رد على ملعب سيتي جراوند ضمن منافسات الجولة 37 من البريميرليج.

ووصل الفارق بين مانشستر سيتي وأرسنال إلى 7 نقاط قبل الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي إذ يمتلك السيتيزنز 88 نقطة في المركز الأول مقابل 81 نقطة للجانرز في المركز الثاني.

وتقف العديد من الأسباب والأسرار وراء الإنجاز التاريخي لفريق مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا الذي يعد مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي يتوج باللقب 3 مرات على التوالي بعد السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد.



صفقات مانشستر سيتي

حرص مانشستر سيتي على التعاقد مع أكثر من لاعب مميز قبل بداية موسم

2022-2023 خاصة في مركز المهاجم في ظل معاناة الفريق السماوي من عدم امتلاك مهاجم صاحب قدرات مميزة بعد رحيل سيرجيو أجويرو.

وتعاقد مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 مع كل من إيرلينج هالاند وكالفين فيليبس وستفيان أورتيجا وجوليان ألفاريز وسيرجيو جوميز ومانويل أكانجي.