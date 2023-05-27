توريد 9000 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، استمرار توريد محصول القمح لموسم 2023، لافتة إلى أن شون وصوامع المحافظة والبالغ عددها 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة، قد استقبلت 256 ألف طن قمح حتى صباح اليوم بتوريد أمس 9000 طن من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التي تبلغ 335830 فدان .

وقالت إنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع استمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يومياً بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

وأسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة، بقيادة/ مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وبالتنسيق مع مفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية بتموين بالبحيرة وسمير البلكيمي - مدير الرقابة التموينية بمديرية تموين البحيرة عن ضبط ١٥٠ طن قمح داخل مخزن بأبو حمص وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتوريدها للشون والصوامع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.