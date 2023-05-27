براءة نقيب العلاج الطبيعى من اتهامات المشطوبين وتعويضه بعشرين ألف جنيه

حصل النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعى على أحكام قضائية لصالحه حيث قضت جنح مدينة نصر ببراءة النقيب العام من تهم السب والقذف والتشهير بعضو مشطوب من النقابة العامة للعلاج الطبيعى وكانت الدعوى المقامة من محمد إبراهيم أحمد مبروك ضد النقيب العام رقم ٣٣٥ لسنة ٢٠٢٣ جنح اقتصادية اقرت بتغريم الأول مبلغاً وقدره عشرون ألف جنيه، كما تم تغريمه فى قضية أخرى لإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أذاع منشوراً على موقع التواصل الاجتماعى وإنشاء مجموعة باسم صوت العلاج الطبيعى المصرى وتضمنت عبارات سب وقذف وتشهير بالنقيب العام الدكتور سامى سعد وقد حكمت المحكمة فى الجنحة رقم ١٧٤٦ لسنة ٢٠٢٢ جنح اقتصادية القاهرة بتغريم المتهم مبلغ ألف جنيه وألزمته المصروفات الجنائية.

وقد كانت النقابة العامة للعلاج الطبيعى قد نوهت على شطب الدكتور محمد ابراهيم أحمد ابراهيم مبروك وأنه متهم فى قضية تهديد وشروع فى قتل أحد أعضاء الجمعية العمومية.