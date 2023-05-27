أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، استقرارًا مع بداية تعاملات، اليوم السبت في محلات الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سجلت أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعره 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الصرف للعملة الأمريكية في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حقق سعر الورقة الخضراء في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجل سعر صرف الورقة الخضراء مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.