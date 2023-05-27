أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

ارتفع سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت، إذْ حققَّ ارتفاعًا طفيفًا قيمته 15 جنيهًا في عيار 21 وهو من الأعيرة الأكثر انتشارًا في مصر، إذْ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2350 جنيهًا .

الذهب



شهد الذهب موجة من الانخفاضات وصلت إلى نحو 200 جنيه في سعر الجرام خلال الأيام الماضية وذلك بعد قرار حكومي بإعفاء الذهب من الضريبة الجمركية لمدة ستة أشهر للقادمين به من الخارج وهو ما أدى إلى انخفاض سعر الذهب في الأسواق المحلية.

الذهب

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كالآتي:

أسعار الذهب في مصر:

سعر الذهب عيار 21:

سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 2350 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 2685 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 2015 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 18800 جنيهًا

سعر الذهب عالميًّا

سجل سعر الأونصة عالميًّا 1941 دولارًا



