ماجد الكدواني يحتفل بزفاف نجله والتهاني تنهال من الفنانين (صور)

احتفل اليوم الفنان ماجد الكدواني بحفل زفاف نجله يوسف فى إحدى الكنائس بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وامتلأت صفحات نجوم الفن على مواقع التواصل بالتهاني للنجم ماجد الكدواني بمناسبة زفاف نجله يوسف، إذ نشر الكثير من الفنانين رسالات تهاني لماجد الكدواني على حساباتهم الخاصة مشاركة منهم لزميلهم في فرحته.

تهنئة لماجد الكدواني من ريهام عبدالغفور:

هنأت الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنان ماجد الكدواني، بمناسبة زفاف ابنه، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة بإحدى الكنائس، ونشرت "ريهام" صورة تجمعها بماجد خلال حفل الزفاف، وعلقت قائلة: "أبو العريس ألف مبروك يا حبيب قلبي".

تهنئة دنيا سمير غانم:

كما حضرت الفنانة دنيا سمير غانم حفل الزفاف ورافقها زوجها الإعلامي رامي رضوان والتقطوا صورة تذكارية مع الكدواني وزوجته.

ونشرت دنيا، عبر حسابها على إنستجرام، صورة جمعتها مع زوجها الإعلامي رامي رضوان برفقة النجم الكدواني وزوجته، صحبتها بتعليق: "ألف مبروك يا ميجزي الغالي ولافي حبيبتي.. فرح يوسف الكدواني.. ربنا يحفظكم ويسعدكم".

واحتفل مؤخرًا الفنان يوسف نجل النجم ماجد الكدواني، بليلة الحنة على كارلا منصور، في جو عائلى، ونشر عددًا من أصدقائه صورًا من ليلة الحنة عبر حساباتهم على إنستجرام، وظهر يوسف وخطوبته وهما يرقصان على أغنية "إيه اليوم الحلو ده" لأحمد سعد.

ظهرت عروس يوسف الكدواني، بمكياج رقيق وفستان زفاف بقصة «التوب» وطبقات متتالية، ومع انتشار الصور الأولى لحفل الزفاف، بدأت التساؤلات عن عروس ابن ماجد الكدواني.

وشارك يوسف ماجد الكدوانى فى بطولة مسلسل وبينا ميعاد الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، وهو بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والكثير من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني.

ودارت أحداث المسلسل عن تربية حسن لأبنائه على الديمقراطية فيما نشأت بنات نادية على الكبت والديكتاتورية، ومن توالى الحلقات تنشأ علاقة بين العائلين ويحدث بينهما مواقف عدائية مختلفة بين حسن ونادية، حتى يفاجأ بها رئيسة مجلس إدارة الشركة التى كان يتوقع رئاستها إضافة إلى المواقف التي تحدث بين أبنائهما في إطار اجتماعى لايت.