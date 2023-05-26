العثور على مسن متوفى بالسيدة زينب

العثور على جثة مسن بالسيدة زينب ، تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، جهودها لحل لغز العثور على جثة مسن فى العقد الثامن من عمره، ومجهول الهوية، ملقاة فى الشارع بمنطقة السيدة زينب.

العثور على جثة مسن بالسيدة زينب

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة فى أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد الثامن من العمر، مجهول الهوية، ملقاة فى الشارع، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

العثور على جثة شاب بالبساتين

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،جهودهم لكشف ملابسات واقعة، العثور على جثة شاب مقتول داخل عقار تحت الإنشاء فى منطقة البساتين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

والبداية بتلقى قسم شرطة البساتين ، بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب مقتول داخل عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وتبين العثور على جثة شاب فى العقد الرابع من عمره مقتول داخل عقار تحت الإنشاء، فتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتبين أن المجنى عليه، مقيم في عزبة رستم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأنه محرر محضر بالتغيب منذ 3 أيام.