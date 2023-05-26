تكثيف أمنى لكشف لغز العثور على شاب توفى فى ظروف غامضة بالبساتين

شاب البساتين ، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،جهودهم لكشف ملابسات واقعة، العثور على جثة شاب مقتول داخل عقار تحت الإنشاء فى منطقة البساتين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

العثور على جثة شاب بالبساتين

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة البساتين ، بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب مقتول داخل عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالتحريات ، تبين العثور على جثة شاب فى العقد الرابع من عمره مقتول داخل عقار تحت الإنشاء، فتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

التحفظ على كاميرات المراقبة بالبساتين

وفي هذا الصدد استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه، مقيم في عزبة رستم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأنه محرر محضر بالتغيب منذ 3 أيام.

طفل الدلنجات

فيما كتب جرار زراعي نهاية طفل اليوم الجمعة، إثر اصطدامه بالجرار بمركز الدلنجات بالبحيرة.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "محمد ع. م. ب" 4 سنوات إثر اصطدامه بجرار زراعي أمام منزله بمنطقة كوبري أبو طاحون التابع لمركز الدلنجات بالبحيرة، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.