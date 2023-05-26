محلية جهينة تحرر 25 محضرا متنوعا في حملة تفتيشية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة شمال غرب محافظة سوهاج، برئاسة ممدوح عباس، رئيس المركز، حملات تموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ، وضبط الأسعار، وتحقيق الانضباط وتوفير السلع الغذائية داخل الأسواق، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وقال ممدوح عباس، أنه وجه بشن حملة تموينية مفاجئة للمرور على الأسواق والمحلات التجارية والسوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية والمطاعم ومحلات الجزارة والدواجن والأسماك، وذلك بنطاق مركز ومدينة جهينة.

وأضاف رئيس المركز أن الحملة أسفرت عن تحرير 25 محضرا متنوعا، وإعدام 10 كيلو خضروات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد ممدوح عباس أن الحملات مستمرة يوميا بالمدينة وكافة القرى التابعة لمركز جهينة لتنفيذ تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحلات الجزارة وضمان وصول السلع الغذائية صالحة للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة المواطنين .