50 مليار دولار دعم خارجي لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا

تلقت “كييف” أكثر من 50 مليار دولار كدعم خارجي، مُنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، حسبما أفاد رئيس لجنة المالية والضرائب في البرلمان الأوكراني، “دانييل غتمانتسيف”.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة، بحسب غتمانتسيف، مُنذ بداية هذا العام، تلقت أوكرانيا دعمًا من الحُلفاء بمبلغ 18.4 مليون دولار.

وكتب عضو البرلمان في حسابه على "تيليجرام": "مُنذ بداية (العملية الخاصة) تلقينا 50.5 مليار دولار"، وبحسب النائب، فإن 19.2 مليار دولار من هذا المبلغ على شكل منح.

حرب روسيا وأوكرانيا

تخصيص شريحة جديدة من المساعدة المالية لأوكرانيا:

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص شريحة جديدة من المساعدة المالية لأوكرانيا بمبلغ 1.5 مليار يورو.

وكتب الصحفي ميهير شارما، في صحيفة "بلومبرج"، أن الدفعة الجديدة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لصندوق النقد الدولي لأوكرانيا قد أغضبت البلدان النامية، التي تظهر بشكل مُتزايد إلى الموقف المُتحيز للصندوق.

حرب روسيا وأوكرانيا

من ناحية أخرى، كشف البنتاجون عن تفاصيل حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن خلال لقائه نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على هامش قمة G7 باليابان.

وقال البنتاغون في بيان له الأحد إن هذه الحزمة تُمثل "مساعدة أمنية إضافية لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا"، لافتًا إلى أن هذه الحزمة تعد السحب الثامن والثلاثين لإدارة بايدن للمُعدات العسكرية من مخزونات وزارة الدفاع مُنذ أغسطس لعام 2021.

قيمة الحزمة الجديدة لأوكرانيا:

وأفاد بيان البنتاجون بأن قيمة الحزمة الجديدة تصل إلى 375 مليون دولار، وتشمل ذخيرة لأنظمة "هيمارس"، وقذائف مدفعية من عياري 155 ملم و105 ملم، ومركبات مُدرعة، وصواريخ مُوجهة مُضادة للدروع (TOW)، وأنظمة "جافلين" و"AT-4" المُضادة للدروع، وذخائر لنظام الصواريخ الموجهة بالليزر، وذخائر التدمير (الألغام الأرضية)، وشاحنات ومُقطورات لنقل المُعدات الثقيلة، ومُعدات الدعم اللوجستي وقطع غيار ومُعدات ميدانية أخرى.

حرب روسيا وأوكرانيا

وأكدت الدفاع الأمريكية أن واشنطن "ستُواصل العمل مع حُلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات اللازمة لتلبية احتياجاتها الفورية في ساحة المعركة".

ويأتي بيان البنتاجون في أعقاب لقاء بايدن وزيلينسكي في هيروشيما، في وقت سابق اليوم حيث أعلن الرئيس الأمريكي عن حزمة أسلحة أمريكية جديدة لكييف ستشمل "ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة"، وذلك بعد أيام على إعطائه الضوء الأخضر للحُلفاء لتسليم مُقاتلات أف-16 المُتطورة الى أوكرانيا.

وفي 9 مايو الحالي أعلن البنتاجون عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار، وجاءت تلك المساعدات بعد أقل من أسبوع من حزمة أخرى بقيمة 300 مليون دولار.