بكري يحذر من ترويج الشائعات عن الانتخابات الرئاسية.. الدولة ترحب بأي مرشح

تطرق الإعلامي مصطفى بكري، إلى الحديث عن ما وصفه بالجدل المثار حول الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في العام المقبل.

وأكد بكري، أن الباب مفتوح لكل من يريد الترشح للانتخابات الرئاسية، وأن الدولة لا تقيد أي أحد ينتوي التقدم بأوراقه وفقًا للشروط الموضوعة، منوهًا إلى أن مصلحة البلاد لا تصب في منع المرشحين.

ونوه إلى أن التنافس في الانتخابات الرئاسية يعطي صورة مشرفة لمصر أمام العالم، مشيرًا إلى أن الشفافية والحيادية يمنع الطعن فيها دوليًا ويمنحها الثقة المطلوبة.

بائعي الكلام

وشدد خلال تقديم برنامجه حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء الجمعة، على أن المواطنين لن يركضون وراء بائعي الكلام، حسب كلامه، مردفًا: “الناس تعرف جيدًا من يمثلها”.

وحذر من محاولات البعض نشر أكاذيب وشائعات وكلام مغلوط حول الانتخابات الرئاسية وأن الفائز بها محسوم ومعلوم، مشيرًا إلى أن من لديه برنامج انتخابي عليه التقديم.

ولفت إلى أن الدولة تستعد بكافة أجهزتها ومؤسساتها للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق فورا على مطلب المشاركين في الحوار الوطني بعودة الإشراف القضائي على الانتخابات.

منصب الرئيس يحتاج لشخصية وطنية

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن منصب الرئيس حساس ومهم ويحتاج لشخصية وطنية وقيادية قادرة على العبور إلى بر الأمان في ظل الاضطرابات التي يشهدها العالم بأكمله.

وذكر الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تعرضت لمنحة رهيبة إبان أحداث 25 يناير 2011، حيث اخترقت جماعة الإخوان الاحتجاجات وتسببوا في زعزعة الأمن والاستقرار باقتحام عشرات أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.