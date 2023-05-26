موهوب بالفطرة .. افتتاح صالون "خنوم" للشباب فى دورته الأولى بأسوان

"موهوب بالفطرة" عنوان لمعرض تشكيلى افتتحه مساء أمس الدكتور أحمد الفارمان مستشار محافظة أسوان للسياحة نائباً عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمهندس عمرو عبد الوهاب مسؤول GPS بالمحافظة، نجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان، ضمن صالون "خنوم" للشباب للفنون التشكيلية بأسوان فى دورته الأولى بقاعة المعارض في مسرح فوزى فوزى الصيفى.

افتتاح صالون "خنوم" للشباب للفنون التشكيلية

الخلق والإبداع فى الحضارة المصرية القديمة

قال قومسير الصالون د. طارق صبحى أن "خنوم" رمز الخلق والإبداع فى الحضارة المصرية القديمة وله شواهد بمعابد اسوان، ويتيح الصالون للمشاركين فرصة فى إظهار مواهبهم الفنية الممزوجة بتراث الأجداد حتى يعبروا برؤى مستقبلية عن طموحاتهم فى تشكيلات فنية، تداعب خيال المتذوق وتحاور منطق المتخصص فى ابداعاتهم الفنية.

صالون "خنوم" للشباب للفنون التشكيلية

١٨٠ شاباً وفتاة من ١٢ محافظة

تقدم للمشاركة بالصالون ١٨٠ شاباً وفتاة من ١٢ محافظة وهي "اسوان، الاقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، بني سويف، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، دمياط، مرسي مطروح، الاسكندرية" تم تصفيتهم من قبل لجنة الفرز المكونة من أ.م.د يوسف رئيس لجنة التحكيم، أ.م.دأحمد حمدى، أ.م.د منى فتحى، والفنانين محمود الشنقرابى، ولاء حسين، إلى ٨٠ عملاً للمشاركة بالصالون.

أعمال متنوعة



تنوعت الأعمال ما بين “رسم، تصوير، تصوير ضوئى، خزف، جرافيك، فن رقمى، معادن، تصوير زيتى، نسيج، باستيل خزفى، تصوير جدارى، خشب”.

بتنظيم كل من تغريد أبو القاسم رئيس لجنة التنظيم، الفنانات "مى عبد الهادى، أميرة بهاء، يارامحمود، منى يونس، فاطمة علوانى، وفى الختام تم تكريم كل المشاركين بالصالون وأعضاء اللجان والقائمين على التنفيذ.

يأتى الصالون استمرارا لدور قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فى ترسيخ قيم الفن فى المجتمع والنهوض بشباب الفنانين وتشجيعهم، وضمن فاعليات وأنشطة إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى، ويستمر حتى ٥ يونيه المقبل.