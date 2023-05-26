ضبط 2 طن سماد يوريا مدعم قبل بيعه في الشرقية

داخل مخزن بدون ترخيص بههيا..

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، بشن حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالاشتراطات التموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، وجاءت على النحو الآتى:

ضبط ( 42 ) شيكارة سماد (كيماوي يوريا ) خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله باﻷسواق، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلو جرامًا، بإجمالي كمية مقدارها ( 2 ) طن و( 100 ) كيلو جرام، مجمعة بأحد المخازن غير المرخصة بقرية حوض نجيح، وتحررعن ذلك المحضر رقم 8350 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر وتحت تصرف النيابة العامة.