مسار إجباري يلتقي جمهور في باريس .. الليلة

يستعد فريق مسار إجباري لإحياء حفلًا غنائياً الليلة فى باريس، ضمن جولة حفلات أوروبية بالعاصمة الفرنسية، ومقرر أن يقدم الفريق باقة متوعة من أجمل أغانيهم التي يفضلها الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير .

أحدث أغاني مسار إجباري "بقيت غريب":

كان مسار إجباري طرح حديثًا أغنية "بقيت غريب"، التي اجتازت حاجز المليون مشاهدة، تقول كلماتها: "أنا بسألك جاوبيني بصراحة هل يعني وانتي بعيدة مرتاحة طب فيه مساحة تسألي واحشاك طب فيه مساحه تخلقي مساحه الورد لونه رمادي في غيابك و الوضع متلعبك و متشابك انا مش بقولك ترجعي لكن انا بطلب منك تراجعي اسبابك هو الفراق ده حباله واصله لفين شايفك في نظرة كلقلب لعين و في كل عين بقابلها في الشارع احنا افترقنا و لا متخاصمين من غيرك بقيت غريب لسه العيون بتتوه مع التفاصيل لسه الجميل بيقول عليا جميل طب عارفه اكتر حاجه محتاجها كتفك في كتفي عشان بدأت اميل قلبي الغريب عني بيسألني كان قصدك ايه يوم ما مشيت و عنيا في المرايات بتقتلني ازاي قدرت اقول انا استغنيت بقيت غريب سايباني وحدي و وحدي ناقص روح بصرخ و لكن مفيش اثر لجروح مكتوب على القلب مغلق للأبد لكن حتيجي حتلاقيه مفتوح بقيت غريب".

بجانب أغنية نص الحاجات التي بلغت أكثر من 500 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها “مكتوب عليك نص الحاجات مكتوب عليك نص العما مكتوب عليك نص السكات نص العياط و الهمهمه مكتوب عليك ، نص انبساط ، متبقي من نص إترمى مكتوب عليك نص السما مالكش حق في كلها نص امتحان مالملزمه نص الحلول حتحلها مكتوب عليك حبة حاجات ، حبة حاجات من ضمنها تبص بصه عاللي فات ، كام نص مات كام نص عاش ، كام نص مستنيك ماجاش بصه عاللي فات ، كام نص مات كام نص عنك مره حاش ، نص اللي كان مغفلك ياما تهت ياما ، و اتمنيت علامه و مشيت عكس عكاس و اتعشمت في ناس عايش بين وشوش ، عايز ناس ماجوش انصاص بحوّشها و بحوش لحالي ، بحالي انا اللي اتكفيت ، و انا اللي اكتفيت و رحت ياما و ياما جيت ، لفيت و بقيت انا الحاوي ، انا الغاوي ، ده انا مخاوي انا الغاوي في عز النوّه أعوم و ياما وقعت ياما ، بس برجع تاني اقوم بص بصه عاللي فات ، كام نص مات كام نص عاش كام نص مستنيك ماجاش بصه عاللي فات ، كام نص مات فتعيد حساب كل اللي الحاجات تلقى اللي فاتك كملك”.