محافظ دمياط تستعرض كشف حساب المشروعات الجديدة

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، افتتاحات مشروعات العيد القومى لمحافظة دمياط ،حيث تحتفل محافظة دمياط فى الثامن من مايو من كل عام، بعيدها القومي، وذلك تخليدًا للبطولات الأجداد في التصدى لجيوش الغزاة والدفاع عن الوطن.

وفي مثل هذا اليوم منذ 768 عاما، عندما نزل لويس التاسع قائد الحملة الصليبية بجيشه بلغ قوامه 80 ألف جندى و1800 سفينة حربية، إلى شواطئ دمياط فى 4 يونيو عام 1249، أبدى الشعب الدمياطى مقاومة للاحتلال وحرق المتاجر وكل ما ينتفع به الجيش الغازي، فى معركة فارسكور قتل عدد كبير من القوات الصليبيية بقيادة لويس التاسع ولم ينج سوى ثلاثة مقاتلين، وفنيت الفرقة الإنجليزية تقريباً عن أخرها، واضطر أخو الملك لويس روبرت دي أرتوا إلى الاختباء في أحد الدور، ثم قتل هو و وليم أوف ساليزبري قائد الفرقة الإنجليزية. وتم أسر لويس التاسع ونقله إلى السجن بدار ابن لقمان بالمنصورة وفى الثامن من شهر مايو عام 1250 تم جلاء الحملة الصليية عن دمياط، ولهذا اعتبر يوم 8 مايو عيدا قوميا للمحافظة، لتخليد ذكرى شهداء المحافظة.



حيث ان التفاصيل التاريخية بعيداً عن السردية التقليدية تروي أن لويس بعدما شعر بضعف موقفه في المنصورة، تقدم للقاهرة بمقترح للجلاء عن دمياط التى كانت رهينة فى يده مقابل القدس وبعض الموانئ على الساحل السوري، هو ما رفضته السلطانة شجر الدر والمماليك أيضا.بعد ذلك حاول لويس عزل دمياط عن مصر، وبدأ تحركاً سرياً في 5 أبريل نحو دمياط للرجوع لها، كما كان يخطط لهدم كل الجسور التي تربط المناطق المصرية ببعضها.وهنا أسر لويس بمدينة فارسكور ، وافتدى نفسه بفدية كبيرة تقول بعض المراجع الأجنبية إنها بلغت 400 ألف دينار ذهبي، إلى أن رحل عن مصر في 8 مايو ومعه 10 آلاف جندي، وتعهد بعدم الاقتراب من السواحل المصرية مجددا، ثم استقر بعدها في إمارة عكا الصليبية لمدة 4 سنوات.

وقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، التهنئة إلى أبناء المحافظة، كما أكدت أن هذه الذكرى جسدت روح الوطنية والوحدة التى كانت وما زالت أهم السمات الشخصية لأبناء مصر على مر العصور.

و قالت محافظ دمياط، إن تلك المناسبات تحثنا دومًا على أهمية استمرار العمل نحو بذل المزيد من الجهود لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها المحافظة خلال الآونة الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وذكرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط في بيانا لها، أن في هذا الوقت من كل عام يتم انطلاق مشروعات جديدة بقطاعات مختلفة، حيث يشهد هذا الشهر افتتاح المشروعات التالية.

وما زالت محافظة دمياط تواصل احتفالاتها بالعيد القومي للمحافظة الذي يوافق 8 مايو ،وهي ذكرى انتصار أبناء محافظة دمياط على جيوش الغزاة...

ولأنها محافظة اعتادت علي الانتصارات ليس في مواجهة الأعداء فقط ، بل في ميادين التنمية ، فبعد أن كانت محافظة دمياط تعاني من نقص في الخدمات في مختلف المجالات وهو ما كانت تحمله طلبات النواب واستغاثات المواطنين علي صفحات الجرائد .في هذا العام تحتفل دمياط بعيدها القومى لعام ٢٠٢٣ بمشروعات جديدة تنضم لقاطرة التنمية الشاملة بالمحافظة التقرير التالي يكشف ما وصلت إليه المحافظة من خدمات حقيقية تلبي احتياجات أبناء المحافظة

مشروعات سكنية بتكلفة 150 مليون جنية

صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي التابع لمحافظة دمياط تتضمن أنشأ ٤ عمارات إسكان الاستثماري بشارعي ١٠٥ و١٠٧ بمدينة رأس البر وبتكلفة قدرها ٢١.٥٧٩ مليون جنيه

كما شملت مشروعات مديرية الإسكان إنشاء ١١ عمارة سكنية بتل وردة بشطا كمرحلة أولى لمشروع الإسكان الاجتماعي بالمنطقة بتكلفة قدرها ١٢٢.٣٥٢ مليون جنيه و275 مشروع تعليمي بـ 193 مليون جنية كما تضمنت المشروعات التعليمية بمحافظة دمياط ٢٧٥مشروع بتكلفة تقدر ب١٩٣ مليون جنيه جاء أبرزهم...

المدرسة الثانوية الفندقية بدمياط الجديدة و

مدرسة عباس الكيال الإعدادية

و مدرسة سعد المهدي بصيلة الابتدائية ومدرسة فارسكور الزخرفية بنات ومدرسة شرباص الابتدائية الجديدة

و مدرسة العمدةطه بدوي الرسمية للغات و مدرسة فارسكور الرسمية للغات

ومدرسة كفر سعد تعليم أساسي و مدرسة النجارين الابتدائية المشتركة بمركز فارسكور حيث تابع المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظةدمياط تجهيزات افتتاح تلك المدارس تشغلها بالعيد القومي للمحافظة

21 مشروع صحي بـ بأكثر من 172 مليون جنية

وصل عدد المشروعاتالمُنفذة والجارية لهذا العام ٢١ مشروع بتكلفة اجمالية ١٧٢.٧٩٦.٦٩٤ مليون جنيه وأبرزها: تنفيذ أعمال تطوير مستشفى رأس البر المركزي

و تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية و قسم العمليات بمستشفى جراحات اليوم الواحد برأس البر التابعة لامانة المراكز الطبية المتخصصة..وإنشاء الوحدة الصحية بالجبايلة بمدينة كفر البطيخ وتنفيذ أعمال تطوير مدرسة سعد الثانية الفنية للتمريض بنين بقرية الشعراء بدمياط والتي تُعد أول مدرسة تمريضللبنين بنطاق المحافظة.و تنفيذ أعمال تطوير مدرسة تمريض فارسكور وتنفيذ أعمال تطوير حضانات مستشفىفارسكور المركزي

تنفيذ مشروعات تطوير بـ 350 مليون جنية

تتضمن مشروعات الخطة الإستثمارية تنفيذ مشروعات من الخزانة العامة بقيمة قدرها ٣١٢.١٢٨ مليون جنيه و مشروعات جاءت ببند " الخطة ذاتى " بتكلفة تقدر ب٥٥ مليون جنيه حيث جاء من أبرز هذه المشروعات :

تطوير محور السيالة/ بورسعيد بطول ٢.٥ كم

وتطوير عدد ٤ شوارع رئيسية بمدينة فارسكور

وتطوير كورنيش النيل بمدينة الزرقا

و تطوير شارع السفير عبد الرؤوف الريدي " الفنار سابقاً" بمدينة عزبة البرج

وتطوير مبنى هيئة تنشيط السياحة بمدينة رأس البر .

هذا إلى جانب أعمال جارى تنفيذها بمشروعات :

وتطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر

واستكمال مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة .

وتوريد معدات لدعم منظومة النظافة.

و مشروعات رصف للطرق بالمراكز والمدن بنطاق المحافظة

تطوير 7 مناطق خطرة بـ 250 مليون جنية

وفي سعيها للقضاء علي العشوائيات انتهت محافظة دمياط من مشروعات تطوير المناطق الغير مخططة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ويشمل تطوير ٧ مناطق بمدينة دمياط " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " بتكلفة ٢٥٠ مليون جنيه.

وخلال المشروع تم رفع كفاءة شبكات المرافق بتلك المناطق بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الرصف بالإسفلت للشوارع الرئيسية وبالانترلوك للشوارع الفرعية.

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