وزير الزراعة يعلن اعتماد المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات البيطرية

صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “WOAH” قد أعلنت رسمياً عن اعتماد المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات البيطرية الحيوية وكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة كمركزي تعاون مرجعيين دوليين للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط؛ وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة بباريس.



وأضاف "القصير" أنه تم اعتماد المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات البيطرية الحيوية في مجال تقييم ومراقبة جودة اللقاحات البيطرية، وكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة في مجال التعليم البيطرى ورفع كفاءة خريجي اليوم الأول من الأطباء البيطريين وفقاً للمعايير القياسية الدولية للتعليم البيطرى المستمر؛ وأكد أن ذلك الاعتماد يأتي تتويجاً لجهود وزارة الزراعة الرامية إلى دعم الدور الريادى لجمهورية مصر العربية من خلال تقديم الخدمة العلمية في مجال سياسات الصحة العامة البيطرية لدول إقليم الشرق الأوسط والعالم.



وأضاف وزير الزراعة أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً للنجاحات التي تحققت خلال الثلاثة أعوام الماضية بإعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية اعتماد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور شديد إضافة إلى إعلان المنظمة خلو البلاد من أمراض الفصيلة الخيلية الرعام والزهرى وأنيميا الخيول المعدي، واعتماد المنشآت الخالية من مرضى السل البقرى والبروسيلا، وكذا اعتماد معمليين مرجعيين دوليين في مجال التشخيص المعملى لمرضى إنفلونزا الطيور شديد الضراوة والبروسيلا.

مشاركة الكوادر والكفاءات الفنية



وأكد وزير الزراعة أن هذا الاعتماد سيمكن جمهورية مصر العربية من تقديم خدماتها من خلال مشاركة الكوادر والكفاءات الفنية بالمركزين ضمن اللجان والمفوضيات العلمية المسئولة عن وضع وتحديث المعايير الدولية ذات الصلة بالصحة الحيوانية، إضافة إلى الإشراف على إعداد المؤتمرات العلمية وبرامج التدريب ذات المرجعية الدولية في مجال تخصصاتهما، فضلاً عن أن اعتماد كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة سيسهم في رفع تصنيفها العالمى في مجال جودة التعليم، معرباً عن تهنئته لأسرة وزارة الزراعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمى بهذا الإنجاز.



ومن جانبه أكد المهندس مصطفى الصياد – نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه تم التصويت على مشروع قرار الاعتماد رسمياً بأغلبية الأصوات خلال انعقاد الدورة التسعين للجمعية العامة لأعضاء المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في باريس.

ومن ناحيته د إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومندوب مصر لدى المنظمة الدولية

تقدم بالتهنئة للسيد وزير الزراعة ولنائبه وللدكتور سمير عبد المعز مدير المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات البيطرية الحيوية والباحثين في المعمل الذين ساهموا في هذا الإنجاز، وللدكتورة إيمان بكر – عميد كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، والدكتور أحمد هانى – نقطة اتصال المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمنسق والمشرف على إعداد الملفين الفنيين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية

مؤكدا على الجهد الذي بذله أيضا رئيس هيئة الخدمات البيطرية السابق الراحل د عبدالحكيم محمود

في إعداد هذا الملف قبل وفاته.

كما أعرب "صابر" عن فخره بهذا الإنجاز الدولى الكبير، وأكد أن ذلك الإعلان هو ثمرة التعاون المشترك بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وكل من معاهد ومعامل وزارة الزراعة وكليات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية.