رسائل إيجابية لـ"تنمية الأسرة المصرية" بقرى حياة كريمة فى الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية، تستهدف تنمية المرأة الريفية والحضارية على حد سواء، وإزالة الضغوط المجتمعية عنها، لتعزيز تمكينها في المجتمع، وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

وأشاد المحافظ بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، واستمرار تنفيذ الفعاليات والأمسيات الثقافية، للتعريف بالمبادرة، وتحقيق المرجو منها، وذلك بمشاركة واسعة من عضوات الفرع والمتطوعين من الرجال والسيدات والرائدات الريفيات والمتطوعين، للوصول إلى عمق الريف المصري

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أنه في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، قام الفرع بتنفيذ ١٢ امسية ثقافية بقري حياة كريمة بمركز الحسينية (الجمالية - الاخيوة - المناصرة - المناجاة الكبرى - راغب الطحاوى - جزيرة سعودى - منشأة ابو عامر بحر البقر ٣ - قهبونة - الحماديين - بحر البقر - سماكين الغرب )، بحضور اعضاء وعضوات الفرع واستهدفت ٥٠٠٠ سيدة ورجل وطفل.

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، أن الأمسيات الثقافية، شملت تقديم عروض فنية ثقافية، لبث الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز، والعرائس المتحركة، لتشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور، بالاضافة إلى تقديم أغاني وطنية وتنظيم ورش للرسم والتلوين للأطفال.