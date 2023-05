غداً ختام مهرجان كان فى دورة عودة الكبار

حنان أبوالضياء تكتب:

غداً يسدل الستار على مهرجان كان السينمائى الدولى السادس والسبعين الذى تضمن أفلامًا جديدة من ويس أندرسون وهيروكازو كورى إيدا وكين لوتش وتود هاينز ونانى موريتى وأكى كوريسماكى.

وفيلم وثائقى جديد من الحائز على جائزة الأوسكار ستيف ماكوين.

عاد المخرج اليابانى هيروكازو كورى إيدا، الحائز على السعفة الذهبية عام 2018 عن فيلم Shoplifters المشارك المنتظم فى مهرجان كان، إلى مسابقة كان مع Monster. عاد كين لوتش، الحائز على جائزة السعفة الذهبية مرتين، إلى كان مع فيلم The Old Oak، وهو دراما أخرى ذات صلة اجتماعية من الأستاذ الإنجليزى، ركزت على آخر حانة متبقية فى قرية إنجليزية صغيرة، حيث يغادر السكان المحليون لأن المناجم قد أغلقت. ولكن نظرًا لكون المنازل رخيصة ومتاحة، أصبحت المنطقة موقعًا مثاليًا للاجئين السوريين.

افلام تعرض في مهرجان كان

وتألق المخرج الفنلندى الأسطورى آكى كورايسماكى، الذى عاد إلى كان مع Dead Leaves، فيلمه الأول منذ ست سنوات، ونورى بليجى جيلن، الحائز على السعفة الذهبية لعام 2014 عن فيلم Winter Sleep، الذى يعود مع حول Dry Grasses، قصة مدرس شاب يأمل فى الحصول على وظيفة فى إسطنبول بعد واجب إلزامى فى قرية صغيرة. وعاد ويم ويندرز، الفائز بالسعفة لباريس، تكساس عام 1984، للمنافسة مع بيرفكت دايز.

وفى المنافسة أيضًا، عادت المخرجة النمساوية جيسيكا هاوسنر، التى عرضت فيلمها الخيال العلمى Little Joe فى المنافسة عام 2019، مع Club Zero. هى واحدة من ست مخرجات فقط فى المنافسة «مقابل 13 مخرجاً».

شارك فى سباق السعفة الذهبية لعام 2023 صانع الأفلام البريطانى جوناثان جليزر صاحب أفلام «مثير الوحش، أندر ذا سكين». وكان هناك وجود متميز للمخرج الصينى وانج بينج، والمخرج البرازيلى كريم عينوز، الذى وصفت مشاركته فى المسابقة، بأنها «قصة رعب تاريخية» بعد زواج الملكة كاثرين بار والملك هنرى الثامن.

وتواجد الأسطورة اليابانية تاكيشى كيتانو خارج المنافسة وحضر أحدث أعماله، Kubi. يقال إن الفيلم عبارة عن دراما حركة ساموراى مستوحاة من رواية كيتانو لعام 2019 التى تحمل نفس العنوان. يعد تسجيل ظهور الأيقونة اليابانية بمثابة انقلاب لمهرجان كان، حيث كان كيتانو يميل إلى أن يكون مخلصًا لمهرجان البندقية السينمائى.

جاء المخرج البرازيلى كليبر ميندونكا فيلهو، الذى عرض آخر فيلمين له، Bacurau «2019» وAquarius «2016»، فى كان، مع Pictures of Ghosts، وعرض خارج المنافسة. المخرج رودريجو مورينو، ظهر لأول مرة مع فيلمه How to Have Sex.

افلام تعرض في مهرجان كان

شارك فى كان إنتاجان كبيران من هوليوود، فيلم جيمس مانجولد إنديانا جونز وDial of Destiny، وهو العمل الخامس فى سلسلة مغامرة عالم الآثار من بطولة هاريسون فورد. وقتلة زهور القمر بطولة ليوناردو دى كابريو وليلى جلادستون وروبرت دى نيرو. شارك بيدرو ألمودوفار المنتظم فى مهرجان كان بفيلم Way of Life، وهو فيلم قصير باللغة الإنجليزية من بطولة إيثان هوك وبيدرو باسكال.

< أكبر أسطورة فى السينما

استقبل هاريسون فورد أكبر أسطورة فى السينما بحفاوة بالغة فى قصر مهرجان كان، متفاجئًا بسعفة فخرية بالسعفة الذهبية... الطريف أنه عندما لعبت دور هان سولو لأول مرة فى السبعينيات وديكارد وإنديانا جونز فى الثمانينيات، لم يخطر ببالى قط أنه ستكون هناك أجزاء جديدة لهم.

يقول هاريسون فورد: إذا كنا سنقوم بعمل إنديانا جونز مرة أخرى، فإن السؤال الأساسى هو، «ما هو الشىء الجديد الذى سنعلمه عن إنديانا جونز؟»

وعن الجزء الأخير من السلسلة، يقول: التفكير فى الأمر لأول مرة منذ بضع سنوات. كان طموحى - كل طموحنا - هو الخروج بقصة تتناول واقع عصره لأنه كان شخصية جسدية. كنت أرغب فى رؤيته يتضاءل وينبض بالحياة مهما كانت القصة. وعندما حصلنا على القصة التى شعرت بأنها مناسبة للجميع، مضينا قدمًا.

افلام تعرض في مهرجان كان

< آيات الأرض

وشهدت الأيام الأخيرة سلسلة من الأعمال الهامة منها فيلم آيات الأرض.. هو مهمة شاقة تواجه الأبطال، كل واحد منهم يحاول التفكير مع بيروقراطى حكومى أو شخصية أخرى ذات أهمية ذاتية فى السلطة. إنهم جميعًا مقيمون فى طهران، وهناك شىء خاص بإيران فى اللوائح القمعية والعوائق التى تعيقهم، ولكن هناك صدى عالمى أيضًا فى تصاعد الجنون والتداعيات القاتمة.

استوحى الكاتبان والمخرجان على أصغرى وعلى رضا خاتمى من القوافى المعقدة لغزال، وهو شكل كلاسيكى من الشعر الفارسى، عملًا حديثًا تمامًا من الإيجاز والأناقة والفكاهة الجامدة، عمل ينبض بالحزن والغضب من عبثية إملاءات سلطوية تهدف إلى سحق النفوس.

آيات أرضية أخذت عنوانها من قصيدة للقرن العشرين فروج فرخزاد، وهى تدور من الولادة إلى الموت، بدءًا من الجهود المحبطة للأب الجديد «بهرام أرك» لتسجيل اسم لابنه الرضيع. الشخصية التالية هى فتاة مفعم بالحيوية تبلغ من العمر نحو 8 أعوام «أرغافان شابانى»، وهم يكبرون بشكل تدريجى مع انتقال الفيلم من تسلسل إلى آخر.

مهرجان كان

< «الخبز والورود»

«الخبز والورود» يقدم الفيلم الوثائقى الذى أنتجته جينيفر لورانس حياة النساء الأفغانيات فى كابول التى تسيطر عليها طالبان. عندما استولت طالبان على كابول فى عام 2021، عانت نساء المدينة. أغلقت الإمارة الإسلامية المدارس والجامعات على الفور، وحظرت خروج النساء فى الأماكن العامة دون وجود مرافق من الذكور، وأجبرت المهنيين على ترك وظائفهم أو إغلاق أعمالهم. تقلصت حياة النساء فى المدينة، حيث جرد التنظيم المتشدد حقوقهن وحصرهن فى منازلهن.

فى الفيلم الوثائقى المروع «الخبز والورود»، الذى أخرجته ساهرا مانى، تظهر اللقطات المحببة بالهواتف المحمولة حركة طالبان من الجبال إلى كابول. حشود الجثث تغرق الشوارع. وجوههم، لا تكشف عن مشاعر وهم يصرخون حول عظمة الله. طلقات نارية فى المسافة تعلن وصولها وتحذر من الرفض. مقطع الفيديو هذا، الذى يتراوح مدته من 10 إلى 15 ثانية تقريبًا، هو واحد من عدة لقطات تقشعر لها الأبدان فى Bread and Roses، والتى توثق بشكل وثيق حياة النساء فى أفغانستان بعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها من البلاد منذ ما يقرب من عامين. تقدم مقاطع الفيديو هذه معًا نظرة لا مثيل لها على كابول، المدينة التى لا تزال فى حالة حرب.

يعتبر Bread and Roses، بطبيعة الحال، فيلمًا وثائقيًا أكثر انتشارًا. هناك قوس سردى فضفاض للنساء يحاولن التفاوض بشأن مشاركتهن فى العمل الحركى وسط مخاوف تتعلق بالسلامة الشخصية والالتزامات العائلية. تقوم مانى، مع محرريها هايدة صفيارى ومارى مافاتى، بتجميع اللقطات المقدمة بطريقة تضفى إيقاعاً على الفيلم الوثائقى.

< توم هانكس فى كان

كما اعتاد مهرجان كان السينمائى على النجوم، جاء فيلم ويس أندرسون Asteroid City. بطولة توم هانكس، وستيف كاريل، وسكارليت جوهانسون، وهونج تشاو، ومارجوت روبى. يركز الفيلم على مجموعة من الطلاب وأولياء الأمور من جميع أنحاء البلاد الذين يجتمعون فى بلدة صحراوية خيالية صغيرة «يبلغ عدد سكانها 87 نسمة» فى الجنوب الغربى الأمريكى لحضور مؤتمر Junior Stargazers السنوى الذى يُعقد فى حوض نيزك ضخم فوهة البركان. لا يدرك خبراء علم الفلك هؤلاء أنهم على وشك أن يشهدوا حدثًا يغير العالم.

وينضم إلى صفوف أعمال أندرسون الأكثر بعدًا، ولا سيما The Darjeeling Limited كما هى الحال دائمًا مع أندرسون، فإن العناصر الحرفية لا تشوبها شائبة، بما فى ذلك مجموعات ستوكهاوزن المزيفة المرحة، والأزياء القديمة الأنيقة لميلينا كانونيرو، والتصوير السينمائى لروبرت يومان، الغارقة فى الألوان المبهرة لفيلم كوداك مقاس 35 مم، وفواصل تقسيم الشاشة. يجب أن يقال، أيضًا، أن كل ممثل يلتزم بنسبة 100 فى المائة برؤية المخرج، مثل تماثيل الكرة الغريبة فى عالم الألعاب المصغرة.

تكمن المشكلة فى عدم وجود ما يكفى هنا لإشراك المشاهد بشكل كامل بخلاف جماليات العلامة التجارية، لا يوجد جذب عاطفى أو شعور طويل الأمد، مع قليل جدًا من الضحكات الحقيقية..

< لغز عدم المساواة الطبقى

فى فيلم Lost in the: لغز عدم المساواة الطبقى... الفيلم يتعلق بإفلات الأغنياء من العقاب فى مجتمع غارق فى الفساد، عدم المساواة الطبقية والقيمة الضئيلة التى توضع على حياة فقراء الريف، الفن المستوحى من الصدمات العنيفة التى يتعرض لها الآخرون والتى تهدف إلى فضح الظلم ولكنها تستغلها فى كثير من الأحيان، المشاريع الرأسمالية التى تشكل آفة بيئية للمجتمعات الزراعية التى تحتاج أيضًا إلى شريان الحياة الاقتصادى الذى توفره. إنها أيضًا قصة هواة للتجسس تستكشف المزيد من الموضوعات الأساسية للحب والخسارة والجشع والرد. يشير العنوان إلى حادثة وقعت قبل ثلاث سنوات عندما قام رجال شرطة بإيقاف نشطاء احتجاجاً على فتح منجم يملكه كنديون، مع إطلاق النار على السائق فى رأسه، والآخرون لم يروا أو يسمعوا عنهم منذ ذلك الحين. أحد الأشخاص المفقودين هى بالوما «فيكى أرايكو»، والدة إميليانو «خوان دانيال جارسيا تريفينيو»، التى شعرت بالإحباط بسبب جهود أخته الكبرى لتعقبها، وهى تعلم أن الفساد يتغلغل بعمق فى إنفاذ القانون والقضاء..

< تشريح السقوط

يمثل تشريح السقوط لجوستين ترييت خطوة مثيرة للأمام بالنسبة لصانع أفلام يبدو أنه مستعد لاعتراف دولى أكبر. بطولة ساندرا هولر الروائية الألمانية التى تُحاكم بتهمة قتل زوجها، أنه توليفة من جزء إجرائى قانونى، وصورة لامرأة معقدة، ولقطة من زواج على حافة الهاوية وجزء من قصة بلوغ سن الرشد. تشريح السقوط عن الجهل الأساسى للشخص، والعلاقة، والاستحالة الخطيرة لمحاولة الفهم،سواء كان ذلك الطفل محيرًا لوالديه أو قاعة المحكمة تكافح لفهم المشتبه به الغامض. بمعنى آخر، إنه فيلم يهتم بسرد القصص، التى نخبرها للآخرين عن أنفسنا.

شارك فى تأليف الفيلم تريت وآرثر هرارى، ويفتتح الفيلم فى شاليه فى ضاحية ثلجية فى غرونوبل فى جبال الألب الفرنسية. ساندرا «هولر»، كاتبة ألمانية فى الأربعين من عمرها تعيش هناك مع زوجها الفرنسى صموئيل «صموئيل ثيس»وابنهما دانييل «ميلو ماتشادو جرانر» البالغ من العمر 11 عامًا، تجرى مقابلة مع طالب دراسات عليا «كاميل روثرفورد».

فجأة، بدأت الموسيقى - وهى نسخة آلية من «PIMP» لـ 50 Cent، فى الانطلاق من مكتب صموئيل، ما يجعل من المستحيل مواصلة المقابلة. إنها لفتة استفزازية لا لبس فيها، تشير إلى زواج غارق فى عداء تافه، وانزعاج ساندرا واضح من جهودها للتخلص منه. تقول وداعًا للطالب وتتوجه إلى الطابق العلوى، بينما يأخذ دانيال - الذى ضعف بصره بسبب حادث وقع قبل سنوات - كلبه فى نزهة على الأقدام. عندما يعود الولد، مات والده على الأرض خارج المنزل، وتجمع الدم تحت رأسه. هل قفز صموئيل من نافذة العلية؟ أم تسقط؟ هل دفعته ساندرا؟ تثير هذه الأسئلة التوتر الشديد فى الفيلم. يعتبر تشريح السقوط قاطعًا فى تصويره لميل النظام القانونى لملء الفراغات فى القضية بالافتراضات والتخيلات.

يمتد الشعور السائد بالغموض إلى علاقة ساندرا بمحاميها، فنسنت «سوان أرلاود، التقليل من الأداء بشكل جميل»، وهو صديق قديم يأتى لمساعدتها ولكنه ربما كان يرضى دوافع خفية، أو على الأقل مشاعر غير معلنة، خاصة به.

تتكاثر الشكوك فى حالة ساندرا، بعضها يشير إلى أنها لم تكن بريئة تمامًا، فهناك كدمات على ذراعها تتفق مع صراع، تحليل بقع الدم التى تستنتج العنف، تناقضات فى سرد ​​دانيال للأحداث، اكتشاف تسجيل صوتى لقتال ساندرا وصموئيل فى اليوم السابق لوفاته.

< الشعور بأن وقت القيام بشىء ما قد انقضى

فيلم «الشعور بأن وقت القيام بشىء ما قد انقضى» عن امرأة من نيويورك تبلغ من العمر 30 عامًا تتنقل بين العلاقات والعمل والأسرة فى الظهور الأول للممثلة جوانا أرنو خلف الكاميرا.. تنطلق البداية فى مشهد مألوف للعشاق فى هدوء ما بعد الجماع قبل تقديم شىء مختلف تمامًا.. يستكشف الفيلم الجانب الغريب للحياة. يتخذ الناس خطوات صغيرة للأمام وللخلف، إنهم يصححون الأخطاء فقط ليجعلوها مرة أخرى فى وقت لاحق.

الأمور تحدث فى نوبات وتبدأ بالنسبة لـ«آن». خلال مشهد مبكر، أدركت أنها بالكاد تعرف ألين بعد ما يقرب من سبع سنوات على أنهما «أصدقاء الجنس»، وهو مصطلح استخدمته طوال الفيلم. ما زال ألن يسألها فى أى سن التقيا وكم عمرها الآن والى أين ذهبت فى الكلية. عندما تسأل عن حياته متسائلة، على سبيل المثال، إذا كان صهيونيًا، تتفاجأ عندما يرد بالإيجاب. دفعت المحادثات اللاحقة مع ألين وأخت آن «أليسيا راينر» إلى مزيد من التأمل فى بطلتنا. يبدو أن الوقت قد مر دون أن تلاحظها، وهى تتساءل إلى حد ما إذا كان ينبغى لها أن تكون أبعد.

الشعور بأن وقت القيام بشىء ما قد مضى بشكل فضفاض مقسم إلى أقسام سميت على اسم الأشخاص الذين يواعدون آن. تظهر التأثيرات الكوميدية لأسلوب أرنو فى مشاهد آن مع مختلف شركائها وفى وظيفتها اليومية. لا تهم تفاصيل ما تفعله بقدر أهمية طبيعة العمل نفسه - كيف تعامل الشركات موظفيها مثل التروس فى الآلة. تجلس «آن» من خلال اجتماعات مع عروض تقديمية روتينية. خلال أحد المشاهد، حصلت على جائزة لأنها وصلت إلى عام واحد فى الوظيفة، على الرغم من أنها عملت فى الشركة لمدة ثلاث سنوات. يتحرك المديرون وزملاء العمل، لكن رتابة المكتب نادرًا ما تتزحزح.