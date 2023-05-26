أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق بعد انخفاضه

سجلت أسعار الذهب تراجعًا بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة في بداية تعاملات اليوم الجمعة بقيمة 55 جنيهًا ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر روجًا في الأسواق المصرية 2350 جنيهًا، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية.

أسعار الذهب في مصر

عيار ٢١ : 2350 جنيه

عيار ٢٤ : 2686 جنيه

عيار ١٨ : 2014 جنيه

عيار ١٤ : 1571 جنيه

الاوقية : 1963 دولار

قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 18800 جنيه.

أسعار الذهب العالمي

أسعار الذهب العالمي سجلت ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات الخميس فيما يترقب المستثمرون مزيدًا من التطورات في مفاوضات سقف الدين الأميركي، بينما أدى ارتفاع الدولار لكبح الأسعار.

وعقد مفاوضون ممثلون للرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، ما وصفها الجانبان بمحادثات مثمرة أمس الأربعاء، محاولين التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الولايات المتحدة، البالغ 31.4 تريليون دولار، وتجنب تعثر كارثي عن السداد.

ويترقب المستثمرون تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت غرينتش سعيًا إلى مؤشرات بشأن متانة الاقتصاد.

التغير في الأسعار:

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1957.49 دولار للأونصة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1958.60 دولار.

وظل مؤشر الدولار قريبًا من أعلى مستوى مسجل في الجلسة السابقة، مما أدى لكبح أسعار الذهب.

وكان المعدن الأصفر يحاول التعافي من عمليات بيع سابقة، لكن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية يواصلان كبح الاتجاه الصعودي للأسعار، وهو ما يبدو أنه يتجاوز تأثير الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل أزمة سقف الدين الأميركي، حسبما قال يب جون رونج محلل سوق في آي.جي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.02 دولارا للأونصة، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1413.64 دولار، في حين استقر البلاتين عند 1023.19 دولار.



