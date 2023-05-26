سر سفر الطلاب للدراسة في السودان.. فيديو

كشفت الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة عبدالرؤوف، سر سفر الطلاب المصريين للدراسة في السودان، مؤكدة أنه يرجع إلى انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات السودانية سواء الحكومية أو الخاصة.

وأوضحت أنه يوجد تنوعًا كبيرًا في روافد التعليم الآن في مصر، وجرى التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية ببرامج متميزة، ولن يحتاجوا إلى السفر إلى الخارج للتعليم.

وأكدت أن الدولة استقبلت الطلاب المصريين وفتحت لهم باب الانضمام للجامعات الخاصة والأهلية، مضيفة أن عددًا من أولياء الأمور يطالبون بدخول أبنائهم لكليات علمية رغم دراسة الطلاب مواد أدبية.

ولفتت أن الدولة لديها دور وتؤديه بشكل جيد لمساعدة الطلاب لدخول كليات خاصة أو أهلية، متابعة أنه يوجد الكثير من الطلاب المصريين التحقوا بجامعات أوكرانية وسودانية غير معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وشددت على ضرورة وجود مرونة في لوائح الكليات داخل الجامعات، مشيرة إلى أنه يوجد شروطًا ومعايير للقبول بالجامعات تبدأ من مكتب تنسيق القبول بالجامعات، كما أكدت أنه يوجد تخصصات لا يمكن التنازل عن التزام الطلاب بدراسة مواد محددة خصوصًا العلمية.

التقديم في الجامعات مفتوح حتى أكتوبر:

وفي سياق متصل، قال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور عادل عبدالغفار، إن الطلاب الذين تلقوا موافقة مبدئية على التحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية، لا يحتاجون إلى التقدم من خلال أي رابط جديد، وذلك لتجنب أية ازدواجية في البيانات.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن باب التقديم مفتوح حتى الأول من أكتوبر 2023، وأن نسبة المقبولين لا تزيد على 10% من طاقة استيعابية كل كلية في كل جامعة، ويمكن للطلاب التقدم مباشرة عبر مواقع الجامعات الخاصة والأهلية، قبل تحويلهم إلى الجامعات المصرية المختارة.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى تيسير عملية التحويل للطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، وتسهيل استكمال دراستهم في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وتشجع الوزارة الطلاب على الاستفادة من الرابط المركزي الجديد لتسهيل عملية التحويل وتجنب أي أخطاء أو ازدواجيات في البيانات.

وشددت على أنها تقوم بتوفير جميع الدعم اللازم للطلاب وتقديم الإجابات على استفساراتهم وتحدياتهم في إجراءات التحويل للجامعات الخاصة والأهلية.

جاء ذلك خلال لقائها مع برنامج “كلمة السر”، المذاع على قناة “صدى البلد”، الخميس.