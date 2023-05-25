نظام القائمة المغلقة تحل عقدة انتخابات المحليات.. فيديو

قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك حالة حوار عام داخل الدولة المصرية بسبب الحوار الوطني، مؤكدا أن تجرد كبير للمشاركين بالحوار الوطني أعطى ثقة كبيرة لدى المواطن المصري.

و أضاف أن الكل أجمع على ضرورة وجود المجالس الشعبية المحلية ونفتقده منذ عام 2011، موضحا أن مصر في حالة ماسة إلى إصدار قانون المجالس المحلية لضرورة إجراء الانتخابات المحليات، كونها تعد عصب الدولة. وتابع أنه تم الاستماع لكل الآراء والتوصيات من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية خلال العام الماضي، مبينا أن نظام القائمة المغلقة المطلقة تحقق النسب المذكورة في الدستور بتمثيل 25% للمرأة و25% للشباب.

50% بنظام القائمة المغلقة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قانون المحليات سيصدر على الأقل بنسبة 50% بنظام القائمة المطلقة المغلقة، لافتا إلى أن المجالس المحلية تراقب على أولوية الإنفاق على المشروعات في المحافظات.

وأكد أن هناك جيلا كبيرا من الشباب لم يرى المحليات، مضيفا أن الكوادر السياسية عانت من غياب المجالس المحلية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الحوار الوطني رفع سقف الطموح لدى المواطن المصري، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد.