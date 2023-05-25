نقابة الموسيقيين تتوعد ويجز.. لن يصعد على المسرح مجددا (فيديو)

توعد الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، تفاصيل مؤدي الراب ويجز بمنعه من إحياء الحفلات الغنائية، بسبب أزمته مع النقابة ومنعه من الغناء بساحة المنارة في التجمع الخامس يوم 28 يوليو المقبل.

ويجز

وطالب الدكتور محمد عبدالله، “ويجز” بضرورة الحضور إلى مقر النقابة لتسوية الأمور القانونية وتوقيع الإقرار مثل بقية زملائه وتسديد قيمة تجديد التصريح، مضيفا: "ويجز لن يصعد إلى المسرح وإذا حدث خلاف ذلك ستكون هناك عقوبات على الشركة الراعية وسنمنع التعامل معها".

وأوضح أن النقابة لم تصدر أي تصريح بشأن السماح له بالغناء حتى هذه اللحظة، موضحا أن قيمة رسوم الحفل 200 ألف جنيه بشكل مبدئي، وفي حالة الامتناع عن السداد وعدم تجديد التصريح سنحصل على 20% من قيمة عقد الحفل.

ويجز

بداية أزمة ويجز مع نقابة الموسيقيين

وأعلن ويجز أنه يجري استعدادته لإحياء حفل ضخم في المنارة بمشاركة فرقة "كايروكي"، لكنه يواجه مشكلة جديدة مع نقابة الموسيقيين التي لم تمنحه تصريحاً للغناء. يحاول ويجز الحصول على تصريح لليوم الواحد وفقًا للقوانين الجديدة التي وضعتها النقابة، إلا أنه لم يوقع على الإقرار الخاص بالالتزام بتلك شروط النقابة، مما يجعل الأزمة مستمرة.

تشهد أزمة ويجز مع النقابة العديد من التطورات الأخرى، وكشفت النقابة عن شروط جديدة يجب على مطربي الراب الالتزام بها للحصول على تصريح الغناء في حفلاتهم، بما في ذلك دفع مبلغ قدره 200 ألف جنيه لتصريح الغناء، و15 ألف جنيه لتجديد التصريح، مما يجعل إجمالي المبلغ المقرر 215 ألف جنيه. ومن الضروري أيضًا توقيع الإقرارات الجديدة والالتزام بها.

ويجز

تظل الأزمة بين ويجز والنقابة قائمة، ويحتاج الطرفان إلى العمل على حل حل الأزمة بشكل سريع وفعال لتفادي تأثيرها على محبي الراب وجمهور الحفلات، وضمان استمرارية فعاليات الموسيقى بشكل عام. ويتعين على ويجز وغيره من مطربي الراب الالتزام بالشروط الجديدة التي وضعتها النقابة لضمان سلامة الحفلات وتفادي وقوع أي مشاكل قانونية في المستقبل. ويجب على النقابة أيضًا النظر في طلبات الفنانين بشكل عادل ومنصف، وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على التصاريح اللازمة لإحياء الحفلات.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، اليوم الخميس.