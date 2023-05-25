سر قلق جوارديولا أمام برايتون.. وكلمة السر" الكحول"

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بأنه كان يخشى من خسارة فريقه أمام برايتون في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء بالدوري الإنجليزي.

وارجع سبب القلق إلى أن فريقه شرب كل المشروبات الكحولية في مدينة مانشست احتفالا بالتتويج بلقب الدوري الممتاز في مطلع الأسبوع.

ولكن تفاجأ جوارديولا بالأداء الذي قدمه فريقه وحصوله على نقطة بعد التعادل 1-1 أمام برايتون.

وسجل فيل فودين هدف التقدم لمانشستر سيتي قبل أن يسجل جوليو إنشيزو هدف التعادل لبرايتون، الذي ضمن إنهاء الموسم في المركز السادس والمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وألغى الحكم هدفا لإيرلينج هالاند في وقت متأخر من المباراة بعدما كشفت تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" أن هالاند جذب ليفي كولويل مدافع برايتون من قميصه.

وقال جوارديولا: كنت قلقا بعض الشيء بشأن مدى انخفاض مستوانا بالنظر لما فعلناه في الأربعة، والشهور الستة الأخيرة.