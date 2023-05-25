مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج تجري 18 عملية زراعة قوقعة للأطفال

أعلن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، برئاسة الدكتور محمد حسن، مدير الفرع، أنه تم إجراء 18 عملية زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال للتأمين الصحي خلال 48 ساعة، ليصبح إجمالي عدد حالات زراعة القوقعة بالمستشفى 235 حالة، ضمن مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار.

أضاف مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة، أن ذلك يأتى ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، وانطلاقا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تيسير حصول منتفعيها على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية وتقديم أفضل الخدمات الطبية؛ وذلك لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

أوضح مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، أن العمليات التي تمت بالمستشفى خلال الـ48 ساعة الماضية أجراها الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى، استشاري جراحة القوقعة مدير معهد السمع والكلام، والأستاذ الدكتور إيهاب سيفين، استشاري جراحة القوقعة بمعهد السمع والكلام، إذْ تم إجراء 18 عملية زراعة قوقعة للأطفال بوحدة زراعة القوقعة بمستشفي الهلال للتأمين الصحي بالمحافظة.