مصرعة سيدة بطور سيناء دهسًا بسيارة في حديقة مبارك الجديدة

أمرت نيابة طور سيناء إيداع الطفل موسي حسان أحمد 14 سنة المؤسسة العقابية " الأحداث" للتسبب في مصرع السيدة نادية فتوح السيد شعراوي، أثناء جلوسها في حديقة توشكي "الطور الجديدة" بين أحفادها، إذْ كان الطفل يلهو بسيارة ويقودها برعونة واستهتار، إذْ اختلت منه عجلة القيادة واقتحم الحديقة ودهس السيدة التي لقت مصرعها وسط أحفادها.

تلقي مدير أمن جنوب سيناء بلاغًا يفيد مصرع السيدة نادية فتوح السيد شعراوي 61 سنة أثناء وجودها بحديقة حي توشكي "الطور الجديدة" وسط أحفادها.

قال شهود عيان: “إن طفل كان يلهو بسيارة اخترقت الحديقة فاصطدم بالسيدة نادية فتوح فدهستها السيارة أثناء محاولته الفرار”.

وعلي الفور ألقت الشرطة القبض علي الصبي " م - ح - ا- ه" ١٤ سنة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وتم تفريغ الكاميرات وقد أمرت النيابة العامة إيداع الطفل مصلحة الأحداث.

وعمت حالة من الاستياء والحزن طور سيناء بانتشار ظاهرة لهو الاطفال بالسيارات "الفرك بالسيارات"، ويكون المواطنون عرضة للخطر والتسبب في حوادث كثيرة كانت آخرها مصرع طفل ورب أسرة الشهر الماضي أمام مستشفي طور سيناء العام.

وقال محمد حسني نجل السيدة: “إن والدته اعتادت الجلوس في الحديقه القريبة من مسكنه وسط أحفادها لبعض الوقت، إذْ إنها مريضة مشيرًا إلي أن الطفل الذي كان يقود السيارة كان يلهو بالسيارة، ويقوم بالفرك بها علي بعض الرمال التي تركت علي الأسفلت، بعدها فوجئنا بأنه اخترق الحديقة ودهسها”.

وأضاف أحمد محمد حسني الطالب بالصف الأول الثانوي التجاري، أنه كان موجودًا مع جدته، إذْ اخترق الطفل بالسيارة الحديقة وصدم جدتي، وأثناء محاولة الهرب دهسها مشيرًا إلي أن جدته كانت سعادتها بأن تجلس وسط أحفادها وتحكي لهم حكايات الجدة.