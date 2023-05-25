السيدة انتصار السيسي سعيدة بجهود الهلال الأحمر.. لمست الإنسانية في أعظم صورها

أعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها، بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري والاستماع لشرح توضيحي شامل للدور الإنساني والوطني الفريد لهذه الجمعية التي تستحق كل الشكر والاحترام والتقدير.

توجيه الشكر:

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لمست الإنسانية في أعظم صورها، بجهود متطوعين مخلصين.. إنني أحيي القائمين على هذا الكيان، وأوجه الشكر والتقدير لكل المتطوعين".

السيدة انتصار السيسي