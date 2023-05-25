الجمعة 26 مايو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

السيدة انتصار السيسي سعيدة بجهود الهلال الأحمر.. لمست الإنسانية في أعظم صورها

زيارة السيدة انتصار
زيارة السيدة انتصار السيسي للهلال الاحمر

 أعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها، بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري والاستماع لشرح توضيحي شامل للدور الإنساني والوطني الفريد لهذه الجمعية التي تستحق كل الشكر والاحترام والتقدير.

 

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انتصار السيسي: الأوطان لا تقوم إلا بسواعد عمالها المخلصين

 

 توجيه الشكر:

 وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لمست الإنسانية في أعظم صورها، بجهود متطوعين مخلصين.. إنني أحيي القائمين على هذا الكيان، وأوجه الشكر والتقدير لكل المتطوعين".

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

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