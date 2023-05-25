كلام فى الهوا

الخميس 25/مايو/2023 - 07:48 م 5/25/2023 7:48:12 PM

إن حال الرياضة فى مصر بات متأخراً عن محيطها، وأن السبب الأساسى لتراجع اللعبة الشعبية الأولى عن مستواها على الصعيدين المحلى والخارجى هو الانتماءات التى قتلت الروح الرياضية بسبب المحسوبيات والعلاقات الشخصية على حساب الكفاءة، وما زال معظمنا يرمى اللوم على اتحاد اللعبة الذى يأتى تأثيره على اللعبة متأخراً عن الأندية المشاركة فى المسابقات المحلية والقارية. الأمر الذى ترتب عليه عزوف من يستطيعون القيام بالرياضة فى مصر عن المشاركة بسبب تلك العبارة غير المناسبة هى العمل التطوعى، فلا يجوز أن يقوم شخص متطوع بإدارة عمل محترف، فإذا لم نفعل ما هو صحيح سنظل نتراجع من أجل أصحاب المصالح.

لم نقصد أحداً!

بقلم: حسين حلمى