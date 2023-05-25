ويجز في ورطة مع الموسيقيين.. هل تتأثر حفلته في المنارة ؟

بدأ شهر الصيف وبدأت معه الحفلات الكبرى والضخمة والتي يذهب إليها عدد كبير من الجماهير للاستماع إلى مطربهم المفضل، ويسعى المطربون خلال هذه الفترة إحياء الحفلات التي تجتذب الجمهور من جميع البلاد للاستماع لأغانيهم، ومن ضمن هذه الحفلات المنتظرة هي حفلة مطرب الراب ويجز.

أزمة جديدة بين ويجز ونقابة المهن الموسيقية

يستعد مطرب الراب الشاب «ويجز» لإحياء واحدة من حفلاته الغنائية الضخمة في المنارة، يوم الجمعة 23 يونيو المقبل، ويشترك معه في الحفل فرقة «كايروكي»، ولكن يواجه حاليًا مشكلة جديدة مع نقابة المهن الموسيقية، حيث لم تمنحه النقابة تصرح للغناء.

ويسعي ويجز إلى محاولة الحصول على تصريح اليوم الواحد، وفقًا للقوانين الجديدة التي وضعها نقيب الموسيقين، مصطفى كامل، إلا أن ويجز تخلف عن التوقيع على الإقرار الخاص بقوانين.

ويجز

قوانين النقابة لحصول ويجز على تصريح للغناء في المنارة

مازالت أزمة ويجز مع النقابة قائمة خاصة بعد العديد من الأزمات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، وكشفت نقابة المهن الموسيقية عن الشروط المقرر على مطرب الراب الخضوع لها للحصول على تصريح بالغناء في حفله القادم في المنارة بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يدفع ويجز مبلغ قدره 200 ألف جنيه لتصريح الغناء، و15 ألف جنيه لتجديد التصريح، ليصبح إجمالي المبلغ المقرر 215 ألف جنيه للتصريح له بالغناء في حفلاته القادمة، ولا بد توقيعه على قرارات النقابة الجديدة والالتزام بها.

ويجز

وقال المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين، محمد عبدالله، في حال عدم تجديد ويجز التصريح سيلتزم بسداد 20% من العقد المُبرم مع الشركة الراعية للحفل، مشيرا إلى أن مطرب الراب لا يأتي إلى مقر النقابة حتي الأن، موضحة أن فرقة كاريوكي قد حصلت اليوم على تصريح لإحياء الحفل.

أزمات ويجز المتكررة مع نقابة الموسيقيين

في الأونة وقع ويجز في أزمة مع نقابة الموسيقيين، ليتفاجئ الجماهير بمنع مصطفى كامل، ويجز من الغناء فى مصر على الرغم من حضوره داخل نقابة الموسيقيين لإنهاء أزمته.

وقال مصطفى كامل، فى أحد البرامج التليفزيونية :" ويجز حضر إلى النقابة، إلا أنه حتى الآن لم يوقع على الإقرار الذى خضع له عدد من مطربى المهرجانات والراب، وذلك بسبب تخوفه من بند منه من السفر، والذى أوضحته له والمحامي الخاص له أن هذا البند خاص بتحصيل رسوم النقابة فقط".

وأضاف مصطفى كامل :" اتفقنا على جميع التفاصيل، ولكن ويجز لم يوقع حتى الآن على الإقرار الخاص بالنيابة، وبالتالي لا بد من مثوله داخل النقابة".