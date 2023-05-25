"المأثورات الشعبية بين الماضي والحاضر" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل المدير العام للفرع، عددًا من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

جاء ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي.

خلال ذلك عقدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة مناقشة فى كتاب "الشاطر محظوظ" من المكتبة الخضراء بقلم يعقوب الشاروني، أدارتها نجوى أحمد، وتحتوي هذه القصة على مضامين ذات قيم أخلاقية عالية وأهداف نبيلة وغايات حميدة، ترتقى بحس البراعم الصغار وتسمو بأفكارهم و مبادئهم إلى مراتب عليا.

عقدت مكتبة الطفل أيضا بمكتبة الفيوم العامة مبادرة قصص الأنبياء بدأت المبادرة بورشة حكى عن قصة أنبياء الله: "قصة سيدنا هود علية السلام" بقلم سمير حلبي، أدارتها رضا محمد، وتحكى القصة بأن قوم هود عليه السلام هم أوَّل من قاموا بعبادة الأصنام بعدما أهلك الله قوم نوح بالطوفان، وهذا سبب ورود قصة هود بعدَ قصة نوح في سور القرآن الكريم، قوم النبي هود هم قوم عاد وقد كانوا طُّغاة وأقوياء متمردين يعبدون الأصنام فبعثَ الله فيهم نبيه هود عليه السلام يدعوهم لعبادة الله تعالى وتوحيده وترك ما يعبدون من دون الله.

نفذت مكتبة الفيوم العامة ورشة عمل أساور من الخرز نفذتها نجوى أحمد، فيما عقد قسم أطلس المأثورات الشعبية بفرع ثقافة الفيوم بمكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان: "المأثورات الشعبية بين الماضى والحاضر" أدارها ياسر حمدى كبير باحثين لأطلس المأثورات بفرع ثقافة الفيوم، وبدأت المحاضرة باستعراض المأثورات الشعبية وفروعها مع بيان أمثلة الثبات والتغير فيها، كما نفذت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة يومًا ترفيهيًّا للأطفال وتم الاستماع إلى بعض الأغانى للأطفال أدارته هناء حسن ومن جانب آخر تم تنفيذ مسابقات ترفيهية بين الأطفال نفذتها انتصار فتحى.

عرض فني على المسرح الروماني احتفالا بالإجازة الصيفية في الفيوم:

في إطار احتفالات الإجازة الصيفية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، قدمت فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو حسن شاهين عرضًا فنيًّا متميزًا علي المسرح الروماني بميدان السواقي بالفيوم، إذْ قدمتْ الفرقة مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية والعاطفية منها، "ليا مين غيرك يا بلدي" وأغنية "حاول تفتكرني" لعبدالحليم حافظ وأغنية "النور مكانه في القلوب" والكثير من الأغاني الجميلة، جاء ذلك وسط حضور حاشد من الجمهور من رواد قصر ثقافة الفيوم وأبناء المحافظة، وبحضور المهندسة شيرين محمود نائب رئيس مركز ومدينة الفيوم.