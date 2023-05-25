الأنبا مكاريوس يترأس اجتماع الأرثوذكس في المنيا

يعقد نيافة الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية الأقباط الأرثوذكس في المنيا، اليوم الخميس، الاجتماع العام الأسبوعي، بالتزامن مع عيد الصعود المجيد بعنوان "المجيء الثاني" ذلك بمقر كنيسة القديس أنطونيوس بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

تفاصيل اجتماع الأقباط الارثوذكس في المنيا:

يستهل اللقاء بإقامة القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة الكتاب المقدس يعقبه العظة الروحية وتفسير (سفر أعمال الرسل 11:1)،" إِنَّ يَسُوعَ هذَا الَّذِي ارْتَفَعَ عَنْكُمْ إِلَى السَّمَاءِ سَيَأْتِي هكَذَا كَمَا رَأَيْتُمُوهُ مُنْطَلِقًا إِلَى السَّمَاءِ".

عيد الصعود.. ذكرى لاتنسى في عقول الأقباط:

يأتي هذا اللقاء بالتزامن مع ذكرى صعود المسيح إلى السماء بعدما حاور تلاميذه على جبل الزيتون حسب ماورد في الكتاب المقدس بأناجيل "يوحنا ولوقا" وبالإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل الذي استفاض الحديث عن هذه الواقعة، أن جبل الزيتون شهد واقعة الحديث بين المسيح وتلاميذه ورفعه إلى السماء واختفائه وراء السحب أمام أعينهم.

في هذه المناسية تحتفل الكنيسة القبطية وتقيم التسابيح والصلوات التي تهدف إلي شكر وتمجيد السيد المسيح الذي قام من موته وتخليص الأمة من العبودية وصعد الى السماء لكي يملأ الجميع كما ورد في آيات وسفر (أف 10،9:4)، (اع11:1)، ويتمتع هذا العيد بطقوس عدة متفرده وقراءات وإبصالية واطس، خصوصًا بفترة الخماسين وعيد الصعود، ويمثل هذا العيد تذكار حلول الروح القدس على تلاميذه بعد 10 أيام من صعوده للسماء.

الخماسين المقدسة وعيد الصعود المجيد:

يحتفل الاقباط بعيد الصعود بعد الانتهاء من فترة الخمساين المقدسة، والتي تاتي منحصره بين عيدي القيامة المجيد والعنصرة، وخلال هذه الفترة لا يُصام فيها يومي الأربعاء والجمعة ككل أسبوع فى باقى أيام العام.