الحوار الوطني.. محمد الفقي: الحكومة لم توفق في وقف زيادة السكان بمصر

قال محمد الفقي ممثل حزب الوفد فى جلسة قضية السكان بالحوار الوطني، إن الحكومة لم توفق في وقف زيادة عدد السكان في مصر، وليس عيبا أن نعترف بأن خطط وبرامج تنظيم الأسرة خلال الفترة الماضية لم تحرز أية أهداف، مما يهدد خطط التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وأضاف ممثل حزب الوفد أن الأزمة السكانية تمثل عائقا أمام القيادة السياسية وما تبذله الدولة من جهود لتحقيق حياة أفضل للمواطنين على كل الأصعدة والعمل على رفع مستوى معيشتهم في ظل الاتجاه نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح الفقي أن حزب الوفد يرى أن النمو السكاني غير المنضبط والعشوائي يمثل ضغطا على موارد الدولة وميزانيتها العامة، حيث يعد ملف النمو السكاني من أهم الملفات والذي يمكن وصفه بأنه ملف أمن قومي للبلاد لارتباطه بعادات اجتماعية وقيم دينية موروثة راسخة في عقول المصريين.

وأكد أن الوفد يرى أن المحور التشريعي مهم جدًا وضروري وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي لضبط نمو السكان والذي يعد المحور الأهو والأخطر في الحالة السكانية وأن تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي وربط خريطة التنمية بخريطة الفقر قد تكون عنصرا مهما في الحل.

الزواج المبكر والزيادة السكانية

وأشار الفقي إلى أن الزواج المبكر يعد أحد أهم أسباب الزيادة السكانية وسوء مستوى التعليم وسوء الجانب الاقتصادي والمعيشي، مطالبا باستحداث قوانين أكثر فاعلية تمنع زواج القاصرات وتطبيق برامج التوعية والتمكين وتعليم الفتيات والقاصرات وتأمين المتطلبات المعيشية لتوفير حياة كريمة.

كما يرى الوفد ضرورة الربط بين كل مؤسسات الدولة الحكومية خاصة الصحة والإعلام وذلك من خلال رسم سياسة الإعلام السكاني وأن تلتزم المؤسسات الإعلامية الحوكمية وغير الحكومية بذلك.