صحة الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية بمستشفى الرمد

قام الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى طب وجراحة العيون "الرمد" بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، وما تم انجازه من الأعمال الجارية بمشروع مبنى مستشفى الرمد الجديد، يرافقه لجنة موسعة من مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

تفقد وكيل الوزارة ولليوم الثاني على التوالي الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية التي تمت بمشروع مبنى الرمد الجديد، والتي تأتي ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان، بتكلفة تقديرية تصل إلى ١٩٠ مليون جنيه، وتم متابعة ما تم تنفيذه من الملاحظات التي وجه بها وكيل الوزارة أثناء زيارته الأخيرة أمس الثلاثاء، والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وآخر المستجدات.

ووجه وكيل الوزارة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الكهروميكانيكية المتبقية، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وتابع الدكتور هاني جميعة سير العمل بالأقسام الطبية الأخرى بالمبنى القديم بالمستشفى، حيث تم المرور الصيدلية وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، كما تفقد غرفة الاستقبال، والقسم الداخلي، والعمليات الجراحية، ووحدة الليزر، والصيدليات، ووحدة التعقيم، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن جودة الخدمات الطبية المقدمة لمرضى العيون.

يشار إلى إنه تم البدء في مشروع مستشفى الرمد الجديد منذ عام ٢٠٠٤، والمبنى مقام على مساحة ٢٥٠٠م تقريباً، لتنتهي بذلك الأعمال الإنشائية والتشطيبات في عام ٢٠٢٤، بتكلفة إجمالية بلغت ١٩٠ مليون جنيه، والمبني مكون من دور أرضي وثلاث طوابق علوية، ويشمل عيادات خارجية، وأقسام داخلية بقدرة استيعابية ١٧ سرير، وقسم عمليات جراحية مزود بعدد ٤ غرف عمليات، وغرف إفاقة، وصيدليات، وخدمات معاونة.