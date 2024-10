تطبيق يجعل الفنادق أكثر سهولة في الوصول للمكفوفين وضعاف البصر

تعاونت هيلتون مع Be My Eyes لجعل إقامات الفنادق أكثر سهولة في الوصول للضيوف المكفوفين وضعاف البصر.

يربط التطبيق المجاني المستخدمين بالمتطوعين المبصرين والشركات التي يمكنها مساعدتهم في التنقل بين المساحات وإكمال المهام باستخدام مكالمات الفيديو.

بالانتقال إلى دليل خدمة التطبيق، وتحديد خيار "الفنادق" ثم اسم علامة هيلتون التجارية التي يقيمون بها، سيتم ربط مستخدمي Be My Eyes بفرق مخصصة في السلسلة.

يمكن لأعضاء فريق عمل هيلتون التحدث إلى المستخدمين حول إجراءات مثل العثور على منظم الحرارة وتعديله في الغرفة، وصنع القهوة، وتعديل ستائر النوافذ والانتقال إلى مناطق مختلفة من الفندق.

تغطي الشراكة علامات تجارية بما في ذلك Waldorf Astoria وConrad وDoubleTree by Hilton وHampton by Hilton، على الرغم من أنها في الولايات المتحدة وكندا فقط في الوقت الحالي.

اجتمعت هيلتون وBe My Eyes لأول مرة في العام الماضي للمساعدة في تدريب نموذج لغة Be My AI الخاص بالأخير، والذي يستخدم GPT-4. كان الهدف هو تحسين قدرة النموذج على التعرف على الأشياء في غرف فندق هيلتون وكيفية عبور المساحات. يستخدم Be My Eyes أيضًا الذكاء الاصطناعي لالتقاط النص من أشياء مثل القوائم وزجاجات المستلزمات الشخصية لمساعدة المستخدمين على فهم ما هو مكتوب عليها.