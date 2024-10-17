انتظام العاملين اثناء بمراكز شباب إدارة الخانكة

كلف هانى ابو السعود مدير ادارة شباب الخانكة متابعى ادارة شباب الخانكة « داليا ميدان- حماده سالم رحاب على » لمتابعة « عرب الربعيين - ابوزعبل - 23يوليو » مراكز شباب ادارة الخانكة، والتاكد من انضباط العاملين بالمركز والتنبيه باهميه توافر عوامل الامن والسلامه ، واهميه التأكد من سلامه التوصيلات الكهربائيه، وتم التنبيه بعمل اللازم لتلافي تلك الملاحظات وجاري اتخاذ اللازم.

كما تابعة لجنة مشكلة من حماده سالم وهبة زهران من ادارة شباب الخانكة لمتابعة مركز شباب كفر حمزة، وشملت المتابعة التاكد من انضباط العاملين بالمركز والتنبيه باهميه توافر عوامل الامن والسلامه ، تنفيذ جميع الانشطه المدرجه بالخطه ، وخارج الخطه ،واستيفاء سجل الحضور والانصراف واهميه التأكد من سلامه التوصيلات الكهربائيه.عدم استيفاء بعض المستندات الماليه.

والجدير بالذكر أن برنامج المتابعة الميدانية ياتى وفقا لتوجيهات الدكتور وليد فرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية بوضع خطة متابعة وبرنامج زمني يشمل جولات متابعة يقوم بها مديري الادارات الفرعيه لمراكز الشباب الي التأكيد علي التزام العاملين.

وتقديم الخدمات، ومراجعه إجراءات الامن والسلامه بالمراكز ، وكذلك مراجعه الاجراءات الدفترية والاداريه وتنفيذ الانشطه ، وذلك وفقا لسياسه وزاره الشباب والرياضه برعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه