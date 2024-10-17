رئيس شربين يتابع معدلات تنفيذ المستشفى الجديد

ضمن مبادرة " حياة كريمة "

تابع رئيس مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية اللواء الدكتور محمود ضياء الدين مراحل إنشاء مستشفى شربين المركزي الجديد بمدينة شربين لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل كبير للتأمين الصحي لجميع أهالي مركز ومدينة شربين.

يأتي ذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية “ حياة كريمة ” حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في كافة القطاعات الخدمية مؤخرا ووصلت نسبة الانجاز بها إلى مراحل متقدمة .

رئيس المدينة يستمع إلى مراحل تأسيس المستشفى

جولة داخل موقع المستشفى

مراحل التأسيس

واستمع رئيس مركز ومدينة شربين إلى مراحل التأسيس من المهندس المختص للشركة المنفذة للمشروع المهندس أحمد رزق ؛ موجهاً بإزالة كافه العقبات التي تعترض التنفيذ الخاصه بالأعمال الإنشائية لضمان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية الجيدة لجميع أهالي مركز ومدينة شربين وتحقيق التنمية المستدامة .

من جهة أخرى تفقد رئيس مركز ومدينة شربين سير العمل بمرفق مياه الشرب والصرف الصحى ببساط كريم الدين ؛ ورافقه على المغربي نائب رئيس المركز وشيرين لطفي رئيس الوحدة المحلية ؛ حيث تفقد خلال الزيارة مراحل تنقية وتعقيم المياه داخل المرشحات ،

التوسعات الداخلية

واستمع داخل المعمل إلى شرح تفصيلي عن مراحل تنقية وتعقيم المياه والقوة الاستعابية اليومية للمرفق لتغطية المراكز والقرى بمحافظة الدقهلية.

كما تابع أعمال التوسعات الداخلية للمرفق وتجديد للبنيه التحتية من مواسير المياه الخام ومواسير الربط ؛ ووجه رئيس المركز بضرورة الإلتزام بالصيانه الدوريه لضمان وصول الخدمه بالجودة المطلوبة .

يذكر بأن رئيس مركز ومدينة شربين قام مؤخرا بالمرور على المجمع الخدمي بقريه بساط كريم الدين لمتابعة سير العمل ؛ ومعدلات الإنجاز بملفات التصالح والمتغيرات المكانية ، موجها بإزالة كافة العقبات التي تعطل العمل اليومي داخل المركز التكنولوجي والإدارات الخدمية بالمجمع وتوعية المواطنين داخل القري لاستكمال إجراءات التصالح حفاظا على حقوقهم القانونية.

كما استقبل رئيس المركز عددا من المواطنين المترددين والإستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم وشكواهم ، وعلى هامش الزيارة عقد اجتماعا للقاء المواطنين والمجتمع المدني للوقوف على احتياجات القريه والشكاوى المتعلقا بمشروعات مبادرة حياة كريمة وايجاد الحلول المناسبة لها والتنسيق مع الجهات المعنية ، حيث أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دخلت مركز ومدينة شربين في مرحلتها الأولى بمحافظة الدقهلية .