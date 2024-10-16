وديا .. تعادل الاتحاد السكندري والاوليمبي ( 1 - 1)

تعادل الاتحاد السكندري مع فريق الاوليمبي ( 1 - 1) وذلك بملعب اليكس ويست في اطار المبارايات الودية كان القبرصى "بابا فاسيليو" المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادى الاتحاد السكندري قد قرر خوض مباراتين وديتين الأولى أمام الأوليمبى اليوم الأربعاء على ملعب راديسون فى تمام الساعة الرابعة عصرًا.

والمباراة الثانية أمام حرس الحدود باستاد المكس وذلك بعد القرار الرسمي بإلغاء السفر إلى ليبيا للمشاركة فى احتفالات الأخضر الليبى بالبيضا على الرغم من إنهاء جميع الإجراءات واستخراج تصاريح السفر والقرار الوزارى والاتفاق على السفر بطائرة خاصة ورفض المصدر الإعلان عن الأسباب الحقيقية وراء السفر والمشاركة.

ويواصل الفريق تدريباته على ملاعب راديسون لحين الانتهاء من عمل صيانة ملعب النادى وكان زعيم الثغر الاتحاد السكندري قد أنهي بالفعل استخراج التصاريح الخاصة بسفر الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني القبرصي بابا فاسيليو لملاقاة فريق الأخضر الليبي والذي يحتفل بافتتاح ملعبه الجديد بمدينة البيضا الليبية.

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