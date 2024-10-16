شاهد.. بيع الأسماك بالمزاد في حلقة المعدية

مع شرووق الشمس وإعلان بدء يوما جديدا ، تشهد حلقة الأسماك الشهيرة بقرية المعدية التابعة لمركز إدكو بمحافظة البحيرة ، نشاط كثيف وزحام شديد ، بين عشرات المواطنين رجال أو سيدات أو شباب ، القادمين من مراكز المحافظة ، وكذلك مدينة الأسكندرية ، لشراء الأسماك الطازجة ، سواء القادمة من البحر المتوسط عبر ميناء الصيد بالمعدية ، أو من بحيرة إدكو.

حيث تشهد حلقة الأسماك ، العديد من تجمعات الأهالي ، سواء بائعين تجزية ، أو مواطنين يرغبون في الشراء لطعاهم الخاص.

وعقب بدء المزاد يتزاحم المواطنين علي بائع الجملة ، حيث يتم فتح المزاد علي جميع أنواع الأسماك ، التي يتم تعبئتها في طاولات مختلفة الأحجام ، ويبدأ تاجر الجملة بتحديد السعر ، ويبدأ الحضور في المنافسة والزيادة في السعر حتي يفوز أحدهم بالعرض، بعد أن يتوقف الباقي عن رفع السعر، وهكذا حتي يتنهي المزاد خلال ساعة واحدة.

وفي حالة إذا قام تاجر الجملة بتحديد سعر مرتفع لأحد الطاولات، يصمت الحضور فيضطر تاجر الجملة إلي تخفيض السعر مرة أخري، حتي يبدأ المزاد من جديد.

إلتقت (الوفد) مع عدد من المواطنين الذين حضروا المزاد، رمضان سعد –بائع أسماك – بمدينة كفر الدوار، أشار الي أنه يواظب علي الحضور يوميا في الصباح الباكر، لشراء بعض أنواع الأسماك، عن طريق المزاد، ثم العودة مرة أخري إلي مدينة كفر الدوار ، لبيع الأسماك التي تحظي بإقبال الأهالي نظرا لجودتها العالية، ورخص أسعارها.

ويقول خالد محمد - بائع أسماك- بالأسكندرية، أنه يتنظم منذ سنوات في حضور مزاد الأسماك بحلقة قرية إدكو ، القريبة من الأسكندرية ،لشراء أنواع محددة من أسماك البحر مثل الجمبري والسبيط، الكابوريا، وعدد آخر من مختلف أنواع الأسماك، التي أقوم بتوريدها إلي بعض المطاعم والفنادق بالأسكندرية، وأحصل علي هامش ربح أنفق منه علي أسرتي.

وتقول زينب رجب - ربة منزل- أقيم في قرية قريبة من المعدية، وأحضر يوم في الأسبوع لشراء إحتياجات المنزل من الأسماك الطازجة بأسعار جيدة بعيدا عن إستغلال البائعين .