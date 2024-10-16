سيدات يد الأهلي يواجهن بطل أنجولا في ربع نهائي بطولة أفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي ، نظيره بريميرو دو أوجوستو الأنجولي ضمن منافسات ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية، والتي تقام بمدينة العيون بالمغرب.





‏‎وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء على صالة أومني سبورتس، ويسعى الفريق للفوز على بريميرو والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وأدت لاعبات الفريق تدريبات استشفائية صباح اليوم في فندق الإقامة بعد مباراة أمس ، ويعقد محمد عادل المدير الفني للفريق اجتماعا مع الجميع قبل التحرك إلى الصالة لمراجعة خطة اللعب وتصحيح أخطاء المباراة الماضية.



وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏

‏‎نصرة عيد- شهد الشواربي - منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.