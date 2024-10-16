مدبولى: التنسيق المصري السعودى يوحد الرؤي تجاه التحديات الإقليمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن القمة المصرية السعودية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سالمان ولى عهد المملكة العربية السعودية شهدت تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى وتوحيد الجهود بين مصر والمملكه العربيه السعوديه تجاه التحديات الاقليمية الراهنه، مشيرا إلى تشكيل المجلس الأعلى التنسيقي بين مصر والمملكة، وتوقيع اتفاقيه حماية الاستثمارات بين البلدين وهي تؤسس إلى مزيد من جذب الاستثمارات بين البلدين وأن هدفها هو تبسيط وتحفيز الاستثمارات المتبادلة وهي بداية مهمة لزيادةه الاستثمارات بين البلدين.



وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الإسبوعى أنه سيكون هناك تركيزا على الاستثمارات في مجال الصناعة بين الجانبين وتاكيد على متابعة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي يجري تنفيذها على الأرض، كما كان هناك تشديدا على انتهاء المرحلة الأولى من الربط الكهربائي بين البلدين بنهاية مايو وأول يوليو القادمين.



وأشار رئيس الوزراء إلى الرسائل المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية التي أقيمت بمناسبة احتفالات أكتوبر المجيد وهي الاستمرار في بناء قدرات القوة الشاملة وهم هي السبيل الوحيد لحماية السلام وحتى لا تكون الدوله تحت تهديد من اي قوه اخرى، كما شدد الرئيس على أن التحديات الإقليمية المفروضة علينا على أن نكون على قدر كبير من الترابط كمصريين وتماسك الجبهة الداخلية لصيانه مقدرات الوطن.



وأشار رئيس الوزراء إلى ما أشار إليه فى المؤتمر الصحفى الماضى لإدارة الدولة بما يسمى اقتصاد حرب وهذا يعنى الدخول فى حرب ولكن إذا تفاقم الأمر وخرج عن السيطرة فإن هذا سيكون له تداعياته،

وتأثير الحرب على حركة التجارة وهذه السيناريوهات مرورا بالأسوء واقتصاد الحرب هو فى حالة حدوث مشكلة توجية مقدرات الدولة للمواطن وهو دورنا مؤكدا ان مصر لن تنجرف فى حروب إلا لو حدث تهديد للأمن المصرى، متابعا: "اطمئنوا نحن متحسيين لكل السيناريوهات وتامين الاحتياجات".



ولفت إلى أن الدولة تسير بشكل جيد وكل المؤشرات تتجه نحو التحسن وهو ما ذكره تقرير جولد مان ساكس عن الوضع المصرى.



وأشار إلى ان الاقتصاد المصرى مستمر فى التحسن الفترة القادمة، كما أشار إلى أنه اعتبارا من اليوم يبدأ التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير لحين الافتتاح الرسمى.

