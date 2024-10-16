موعد عرض smile 2 في السينما المصرية

استعد لتجربة مرعبة مميزة مع عرض فيلم SMILE 2، الجزء الثاني المرتقب للغاية من فيلم الرعب الذي اجتاح العالم في 2022. الجزء الثاني من تأليف وإخراج باركر فين، ويأخذ الجمهور في رحلة مثيرة مليئة بالتشويق والرعب. وينطلق الفيلم في دور السينما المصرية في 16 أكتوبر من خلال فور ستار فيلمز.

تستعد نجمة البوب سكاي رايلي (تلعب دورها نعومي سكوت)، لجولة عالمية جديدة، عندما تتعرض لسلسلة من الأحداث المرعبة التي لا يمكن تفسيرها. ومع تصاعد الرعب جنبًا إلى جنب مع ضغوط الشهرة، تضطر سكاي إلى مواجهة ماضيها المظلم في محاولة يائسة لاستعادة السيطرة على حياتها قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.

يضم الفيلم طاقمًا موهوبًا من الممثلين، بما في ذلك روزماري ديويت، ولوكاس جيج، ومايلز جوتيريز رايلي، وبيتر جاكوبسون، وراي نيكلسون، وديلان جيلولا، وراؤول كاستيلو، وكايل جالنر، حيث يضفي كل منهم عمقًا وكثافة على هذه القصة المخيفة.

لا تفوت فرصتك لمشاهدة الرعب يتكشف على الشاشة الكبيرة. ينطلق فيلم Smile 2 في دور السينما في جميع أنحاء مصر اعتبارًا من 16 أكتوبر، بواسطة Four Star Films.