البورصة تخسر 6 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم وسط تباين مؤشراتها

تباين أداء مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بين الارتفاع والانخفاض.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 6 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 2.176.2 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة0.13 % ليصل إلى مستوي 30545 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى7688 نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.3 % ليغلق عند مستوى 10856 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 2.1 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب للبيع وسط تداولات 5.2مليار جنيه.