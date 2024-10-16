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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

البورصة تخسر 6 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم وسط تباين مؤشراتها

تداولات البورصة
تداولات البورصة

تباين أداء مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بين  الارتفاع والانخفاض.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 6 مليار جنيه،  ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي    2.176.2 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة  بنسبة0.13 %  ليصل إلى مستوي  30545 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 1.5%  ليغلق عند مستوى7688 نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.3 %   ليغلق عند مستوى 10856 نقطة.

 

اتجهت تعاملات  المصريين  للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 2.1 مليار  جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين  الأجانب والعرب للبيع  وسط تداولات 5.2مليار جنيه.

 

 

 

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