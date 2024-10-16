كهرباء وجه قبلي تنتج 19.9 مليار كيلو وات ساعة خلال 2023/2024

كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حجم الطاقة المولدة فعليا للعام المالي 2024/2023 من المحطات التابعة لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء والتي تضم محطات الكريمات البخارية (كريمات1)، ومحطة الكريمات المركبة ، ومحطة أسيوط الوليدية، ومحطة أسيوط البخارية.

وأضاف المصدر أن الطاقة المولدة الفعلية خلال العام المالي 2023/2024 بلغت 19.925 مليار كيلوات ساعة بارتفاع عن المستهدفة بالموازنة بنسبة 29.6% وعن العام السابق بنسبة 11.2 %.

وأشار المصدر إلى أن معدل استهلاك الوقود على مستوى الشركة 1909 جرام / ك. و . س ، في حين بلغ معامل الخروج الاضطراري 0.34 %، ومعامل الاتاحية 91.34%.

يشمل النطاق الجغرافي لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء المحطات الحرارية الموجودة 8 محافظات وهي نطاق محافظة الجيزة (ما عدا ما يدخل فى نطاق القاهرة الكبرى) - الفيوم - بنى سويف - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - قنا – أسوان.