الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

كهرباء وجه قبلي تنتج 19.9 مليار كيلو وات ساعة خلال 2023/2024

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حجم الطاقة المولدة فعليا للعام المالي 2024/2023 من المحطات التابعة لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء والتي تضم محطات  الكريمات البخارية (كريمات1)، ومحطة الكريمات المركبة ، ومحطة أسيوط الوليدية، ومحطة أسيوط البخارية.

وأضاف المصدر أن الطاقة المولدة الفعلية خلال العام المالي 2023/2024 بلغت 19.925 مليار كيلوات ساعة بارتفاع عن المستهدفة بالموازنة بنسبة 29.6% وعن العام السابق بنسبة 11.2 %.
وأشار المصدر إلى أن معدل استهلاك الوقود على مستوى الشركة 1909 جرام / ك. و . س ، في حين بلغ معامل الخروج الاضطراري 0.34 %، ومعامل الاتاحية 91.34%.

يشمل النطاق الجغرافي لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء المحطات الحرارية الموجودة 8 محافظات وهي نطاق محافظة الجيزة (ما عدا ما يدخل فى نطاق القاهرة الكبرى) - الفيوم - بنى سويف - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - قنا – أسوان.

الجريدة الورقية