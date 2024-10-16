نائب محافظ الإسماعيلية يبحث مشاكل أصحاب الورش الحرفية

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أصحاب الورش الحرفية الذين بادروا بالتعاقد مع المحافظة؛ وذلك لبحث ومناقشة المعوقات التي تواجه أصحاب الورش الحرفية ودراسة أنسب الحلول لتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

جاء ذلك بحضور المستشار عيد ناصف المستشار القانوني، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، والمهندس علي هيصم مدير عام الإسكان والمرافق، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندسة سعدية إبراهيم رئيس حي ثان، والعميد محمد محيي الدين وكيل إدارة الحماية المدنية، وفاطمة أحمد مدير إدارة مشروعك بالمحافظة، مدير مشروع الورش الحرفية ممثل مديرية العمل وأعضاء لجنة إدارة مشروع الورش، ممثل قطاع الشبكات للجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، مدير الشئون القانونية بالمحافظة، ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مسئول السلامة والصحة المهنية وممثلي البنك الأهلي والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة مطالب واحتياجات أصحاب الورش الحرفية والمعوقات التي تواجههم في نقل الورش الحرفية لمجمع الورش بمدينة المستقبل.



وأكد عصام على تقديم كافة سبل الدعم لأصحاب تلك الورش وتسهيل وتيسير كافة إجراءات التراخيص.

وأشاد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بأصحاب الورش الحرفية الذين بادروا والتزموا بالتعاقد مع المحافظة موجهًا بالاستعانة بهم في كافة المشروعات الحرفية بالمحافظة، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

يذكر أن مجمع الورش الحرفية والصناعات الصغيرة الجديد يقع في جنوب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمدينة المستقبل على مساحة إجمالية قدرها ٢٥ فدانًا ويضم عدد ٤٦٣ ورشة مختلفة المساحة، تشمل الصناعات الحرفية المقلقة للراحة (الرخام-الألومنيوم-الحدادة-السمكرة-الدوكو- الميكانيكا وغيرها)، إضافة إلى ٥٥ محلًا تجاريًّا متنوع الأنشطة، ٦ كافتيريات، مسجد، دورات مياه، وحدات أمن، نقطة شرطة، إطفاء، إسعاف، مطعم، ومبنى إداري.

وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو ١٠٨ مليون جنيهًا، وتم تنفيذه على ثلاث مراحل، بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للإسماعيلية.

وأكد أكرم أن هذا المشروع يُعَدُّ نقلة حضارية قد طال انتظار تحقيقها لسنوات طويلة، حتى يتم القضاء تمامًا على مشكلة الورش المقلقة للراحة من وسط المدينة "الأحياء الثلاثة، الكيلو٢، الحجاز، نفيشة، أبوعطوة، منطقة التعاون"؛ وذلك حفاظًا على الشكل الجمالي والحضاري وحماية البيئة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بحصر مطالب أصحاب الورش وتشكيل مجلس إدارة من المحافظة وأصحاب الورش لبحث إيجاد الحلول المناسبة لأي مشكلة تطرأ.