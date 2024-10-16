كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا تنظم مسابقة للغناء والعزف للطالبات

عقدت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا، مسابقة للغناء والعزف للطالبات، تحت رعاية الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، والدكتور حنان محمد صفوت عميد كلية التربية للطفولة المبكرة.

يأتي تحت إشراف دكتور هاني السيد محمد العزب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة وفاء رشاد راوي منسق الانشطة الطلابية بالكلية، وفريق مكتب رعاية الطلاب برئاسة جمعة محمد علي، وتكونت لجنة التحكيم لمسابقة الغناء والعزف الدكتور أحمد يحي عبد العزيز، والدكتورة هيام توفيق امين، وشارك بالمسابقة عدد 35 طالبة .

وفازت في المسابقة الطالبة أماني اسحق بالمركز الأول الفرقة الرابعة، والطالبة سارة محمود الفرقة الأولى المركز الأول مكرر، كما تقاسمت الطالبتان إيمان صبره، والطالبة هدى فتحى رمضان بالمستوى الثالث المركز الثاني مكرر، وفازت الطالبة أميرة علاء المستوى الأول بالمركز الثالث، وذلك بحضور مدير العلاقات العامة "دكتورة نرمين ناروز نصرالله".