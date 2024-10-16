رامي غالي: "شباب قادرون" تفتح آفاقاً جديدة لريادة الأعمال في مصر

اختتمت مؤسسة شباب قادرون مؤتمرها السنوي حول "ريادة الأعمال والاستثمار العربي" بتكريم نخبة من رواد الأعمال والشخصيات التي ساهمت في دعم هذا القطاع الحيوي. وقد حظي المهندس رامي غالي، نائب رئيس المؤسسة، بتكريم خاص تقديراً لدوره البارز في دفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال.

وفي تصريح خاص لـ "الوفد"، أكد المهندس رامي غالي، نائب رئيس مؤسسة شباب قادرون، وكبير مستشاري نظم إدارية، رئيس لجنة رجال الأعمال باتحاد المستثمرات العرب، أن مؤسسة شباب قادرون تسعى جاهدة لفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال في مصر، وذلك بالاستفادة من الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي.

وقال غالي: "نحن في شباب قادرون نؤمن بأن الشباب المصري يمتلكون طاقات إبداعية هائلة، وأنهم قادرون على تحقيق إنجازات كبيرة في مجال ريادة الأعمال. ولذلك، فإننا نعمل بكل جدية لتوفير البيئة المناسبة لنمو مشاريعهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في كل مراحل تأسيسها وتطويرها".

المشاريع الصغيرة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري

وأضاف خلال تصريحاته لـ " الوفد " : "المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر هي العمود الفقري للاقتصاد المصري، وهي تمثل محركاً رئيسياً لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. لذلك، فإننا نولي اهتماماً كبيراً بدعم هذه المشاريع وتوفير التمويل اللازم لها، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة".

وأشار غالي إلى أن مؤسسة شباب قادرون تعمل من خلال شبكة واسعة من الفروع المنتشرة في 20 محافظة، مما يتيح لها الوصول إلى الشباب الطموح في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الدعم المطلوب لهم.

وتابع : "نحن نقدم للشباب خدمات متكاملة تشمل التدريب والتوجيه والإرشاد، بالإضافة إلى توفير مساحات عمل مشتركة وحاضنات أعمال. كما نساعدهم في بناء شبكات علاقات واسعة مع المستثمرين والشركاء المحتملين".

وحول دور التخطيط في نجاح المشاريع الناشئة، أكد غالي أن التخطيط السليم هو أساس كل مشروع ناجح. وقال: "التخطيط يساعد رواد الأعمال على تحديد أهدافهم ورسم خطط عمل واضحة، كما يساهم في توزيع الموارد المتاحة بشكل فعال، والحد من المخاطر التي قد تواجههم".

تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب

وأوضح غالي أن مؤسسة شباب قادرون تعمل على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، وتشجيعهم على التفكير الإبداعي وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

وفي ختام تصريحه لـ " الوفد "، أكد غالي أن مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي الذي نظمته المؤسسة حقق نجاحاً كبيراً، وأتاح فرصة ممتازة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين، وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال: "نحن في شباب قادرون نؤمن بأن المستقبل للشباب، وأنهم قادرون على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وأن يكونوا قوة دافعة للتغيير والتطوير في مجتمعنا".

و شهد الحفل الذي أقيم تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والشباب، حيث تم تكريم غالي تقديراً لنجاحه في بناء جسور بين الشباب وأصحاب رؤوس الأموال، وتوفير بيئة حاضنة للأفكار المبتكرة، مما ساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.