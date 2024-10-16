ندوة توعوية حول ظاهرة التسرب الدراسي بمركز شباب الغريزات بالمراغة

نظم مركز شباب الغريزات التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج اليوم الأربعاء الموافق ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٤ ندوة توعوية حول ظاهرة التسرب الدراسي وطرق علاجها وذلك بمقر المركز بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وتنفيذًا للخطة الداخلية للمركز عن شهر أكتوبر ٢٠٢٤ { خدمات} وحاضر فيها وليد محمد فهمي معلم لدى الأزهر الشريف.

تناول محاضر الندوة التسرب الدراسي والأسباب التي تؤدي إلى تسرب الطلاب من المدارس وهى المعلم والمادة الدراسية وأصدقاء السوء وإغفال الوالدين وعدم المتابعة وتحدث عن اشكال التسرب الدراسي والتي تأخذ اشكالًا متعددة منها التسرب الفكري "الشرود الذهنى" أثناء الحصص والتأخر الصباحى عن المدرسة والغياب الجزئي او الكلي عن المادة الدراسية او المدرسة.

وأكد معلم الأزهر الشريف على أن أسباب التسرب الدراسي التربوية والتي تتعلق بالمدرسة والمدرس والمناهج والخطة التعليمية والأسباب الشخصية التي تتعلق بالطالب وقدرته على الإستمرار بالدراسة وأسباب اجتماعية حيث يعتبر الزواج المبكر من أهمها والرغبة في العمل من قبل الاسرة وأسباب اقتصادية بسبب حاجة الاسرة الى إيجاد مصدر رزق من خلال عمل الأطفال .

واقترح المحاضر في نهاية الندوة عدة مقترحات تساهم في الحد من ظاهرة التسرب منها تفعيل دور المعلم في مساعدة الطلاب ومعالجة ضعفهم الدراسي وعدم رغبتهم في الإستمرار في التعليم ومشاركة الطلاب في الأنشطة التي يرغبون في ممارستها واهتمام أولياء الأمور بالطلاب وتحفيزهم على الإستمرار في الدراسة .

وأبدي الجميع إمتنانهم وسعادتهم البالغة لمشاركتهم في مثل هذه النوعية من الندوات التوعوية والتثقيفية التي تنفذها مراكز الشباب والأندية الرياضية .

ومن جهته شدد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على أن مثل هذه الندوات التثقيفية والتوعوية تساهم في الحفاظ على الشباب بقدراته الكامنة متمنيًا لهم دوام التقدم والنجاح.