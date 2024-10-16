فتحي عبدالوهاب يترك سلسلة "المداح" ويعلن عن البديل.. الأسباب كاملة

أعلن الفنان فتحي عبدالوهاب عن عدم مشاركته في الجزء الخامس من المسلسل الرمضاني المداح، والمقرر عرضه خلال العام القادم.

تحدث فتحي عبدالوهاب عن الأسباب، خلال لقائه مع ET بالعربي: "كان من التجارب اللي أنا حبيتها جدا، لكن فكرة تكرار الشخصية بالنسبة ليا مش محبب، في مساحات إنسانية جديدة محتاج أخوضها وتجارب أشخاص بروح لهم من خلال الشخصيات الدرامية لأني ببقى محتاج أن أنا أدخل في مساحات مدخلتهاش قبل كده، مكنتش ميال لفكرة تكرار شخصية".

وفي سياق متصل، يشارك فتحي عبد الوهاب في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل"ظلم المصطبة"، مع الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان إياد نصار وكشف عن قصته، قائلا: "المسلسل بيتكلم عن الواقع المجتمعي المصري وبيتكلم عن شخوص من جوا قاع البيئة المصرية أتمنى أنه يحقق جزء ولو نص الآمال المعقودة عليه من صناعه".

شارك عبدالوهاب في دراما رمضان 2024 بجانب المدا، من خلال مسلسل الحشاشين، الذي حقق نسبة مشاهدة عالية ورواجا جماهيريا كبيرا.

وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف.