سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 16-10-2024، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.30جنيه للشراء.

13.33جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.40جنيه للشراء.

13.32جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.41جنيه للشراء.

13.34جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.40جنيه للشراء.

13.33جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.49جنيه للشراء.

13.33جنيه للبيع.

استقر الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين مقابل العملات الرئيسية الثلاثاء مدفوعا برهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيمضي في خفض أسعار الفائدة بمعدل قليل في الأمد القريب، مما جعل الين يقترب من مستوى 150 للدولار.

كما ظل اليورو متراجعا ليجري تداوله بالقرب من أدنى مستوى له منذ الثامن من أغسطس الذي لامسه أمس الاثنين قبيل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي حول السياسة النقدية الخميس. ويبدو أن البنك يتأهب لخفض آخر لأسعار الفائدة.

وأظهرت سلسلة من البيانات الأميركية أن الاقتصاد متين ويتباطأ على نحو متواضع في حين ارتفع التضخم في سبتمبر بأكثر قليلا من المتوقع، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على حدوث خفض كبير في أسعار الفائدة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي دورة التيسير النقدي بخفض حاد بلغ 50 نقطة أساس في اجتماعه الماضي للسياسة النقدية في سبتمبر لكن السوق تتوقع الآن وتيرة أبطأ من تخفيضات الفائدة، مما عزز الدولار.ويتوقع المتداولون الآن بنسبة 89 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في نوفمبر، مع خفض يصل إلى 45 نقطة أساس إجمالا حتى نهاية العام.وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 103.27 وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له منذ الثامن من أغسطس عند 103.36 والذي لامسه أمس الاثنين.

وارتفع المؤشر 2.5 بالمئة وفي الطريق لإنهاء سلسلة خسائره المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

وحصل الدولار على بعض الدعم بعد أن دعا عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي كريستوفر والر أمس الاثنين إلى "مزيد من الحذر" بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل، مشيرا إلى بيانات اقتصادية حديثة.